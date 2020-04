Como en la Segunda Guerra Mundial

Jueves 2 de abril de 2020

Wimbledon, el torneo más prestigioso del tenis mundial, anunció ayer

la cancelación de su edición de este año que debía comenzar la última semana de junio a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta. “Lamentamos mucho informar que la Junta Principal del All England Club (Aelttc) y el Comité de Gestión de The Championships decidieron hoy (por ayer) que Wimbledon 2020 se cancela debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. La edición 134 del torneo fue fijada y se organizará desde el 28 de junio al 11 de julio de 2021”, informó la organización a través de un comunicado difundido en el sitio oficial del torneo. La decisión de cancelar Wimbledon, que se juega desde 1877, tiene como antecedente la edición de 1945, que no se jugó debido a la Segunda Guerra Mundial.