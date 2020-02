Como cientos de ciudades, Posadas pidió por la legalización del aborto

Jueves 20 de febrero de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Pañuelos verdes en las muñecas, rodeando cuellos o decorando un peinado, pañuelos atados en las mochilas y hasta en las correas de los perros. La ola verde volvió a tomar los espacios públicos y en cientos de plazas del país se reiteró ayer el pedido por el aborto legal, seguro y gratuito.

La convocatoria denominada 19F, quedando establecida como el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, congregó a miles de mujeres, hombres, a la comunidad LGBTI, no binarios de toda la Argentina y como es habitual, Posadas también fue sede de la manifestación popular. Aunque con menos concurrencia, las ciudades de Puerto Iguazú y Eldorado se sumaron a la iniciativa en la plaza San Martín y la plaza Sarmiento del Kilómetro 9, respectivamente.

El evento arrancó a las 17 con una radio abierta en la plaza 9 de Julio desde donde se expusieron los fundamentos del Proyecto de Ley y de los derechos que el Estado y el sistema de salud debe garantizar a las mujeres que deseen realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. También se expusieron una serie de reflexiones y crudos números del abuso sexual a menores perpetrados, en el 75 por ciento de los casos, por personas de su entorno familiar.

“Este un tema de salud pública y un derecho de la mujer. No podemos dejar que sigan muriendo mujeres en la clandestinidad; la discusión no es aborto sí o aborto no, sino si es legal o clandestino porque las mujeres van a seguir muriendo igual, es un derecho que nos deben a nosotras de toda la vida”, indicó Carla Maciel (22) y añadió: “Me parece que es una elección. Si una mujer es madre que sea realmente porque lo desea y si no que no sea un delito, que no muera en la clandestinidad”.

Carla acudió al pañuelazo junto a sus amigas Tatiana Smith y Abril Acosta (23), esta última reflexionó: “Empezar a militar esta causa en particular fue a partir de mi paso por la universidad pública, ahí conocí a un montón de personas que vivían realidades muy diferentes a la mía y ahí empecé a trabajar la empatía. Esto de que por ahí es algo que a vos no te pasa o no estás de acuerdo en el sentido de que no lo harías; pero hay que ponerse en el lugar del otro. Más que nada tener conciencia social porque esto es justicia social”.

Si bien el pañuelazo estaba previsto para las 19, las organizaciones y militantes llegaron a la plaza, que poco a poco se fue llenando, desde antes de las 17. Cabe recordar que el Proyecto de Ley es el resultado de la conformidad entre más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos. La marcha verde se realizó una vez más para exigir el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentado el 28 de mayo de 2019.

En ese sentido, Jazmín Kinder (21), de la Agrupación LGBTI 1969, indicó: “Hoy estamos conmemorando el pañuelazo que fue en el año 2018, el primero y el que desató de alguna manera el movimiento de la ola verde. Estamos en las calles porque el derecho al aborto legal lo podemos arrancar estando en la calle porque no podemos fiarnos del Congreso. Tenemos que seguir movilizadas y no desanimarnos ante la negativa entendiendo que solo arrancamos los derechos a través de las movilizaciones populares”.

Melany Delgado (19) vivió en carne propia un aborto en la clandestinidad y quiso compartir su historia: “Aborté al año pasado. Me costó muchísimo encontrar la pastilla y unas amigas me dieron el número de unas socorristas que ayudan un montón pero fue muy triste porque tuvimos que estar escondidas. Ellas me consiguieron no solo el misoprostol sino también la mifepristona”. Y siguió: “Yo tuve que pagar y por eso es necesario pedir aborto seguro, legal y gratuito para que no se pase por esto ni estemos todas escondidas y que te miren mal. No tengo una buena vida, económicamente hablando, vivo con mis papás y estamos en la misma”.