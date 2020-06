Cómo afecta a la piel el uso excesivo del alcohol en gel o repelente

Sábado 13 de junio de 2020 | 15:00hs.





Asimismo, si bien desde un principio aclaró que este registro es de su agenda en particular, notó que en otras especialidades obtuvieron repercusiones similares, algo que preocupa a la comunidad de médicos teniendo en cuenta que, “si bien la parte dermatológica suele ser más prescindible y podemos esperar un poco para asistir al médico, otras patologías son muchas más críticas y no hay que dejar de atenderse”, afirmó.



En cuanto a las consultas referidas al Covid-19 en la parte dermatológica, el profesional mencionó que, si bien la patología produce manifestaciones cutáneas, no es uno de los síntomas fundamentales para hacer el diagnóstico. Asimismo, agregó que las consultas referidas al coronavirus no son muy frecuentes. “Desde que retorné a la actividad sólo dos pacientes me consultaron por lesiones dermatológicas relacionadas al covid, felizmente en ninguno de los dos casos tenían relación con el coronavirus, ni con el dengue”.



Manifestaciones cutáneas del Covid-19 y el Dengue

En principio vale la pena aclarar que las enfermedades de tipo viral, suelen tener repercusiones cutáneas. Tanto las “manifestaciones en la piel del dengue como también del coronavirus, son masomenos parecidas entre ellas”, detalló Rafael Miranda.



No obstante, “en algunos pacientes infectados de Covid pueden presentarse lesiones vesiculares, es decir, como ampollitas, pero son en caso muy raros. Los que son más frecuentes, son las lesiones eritematosas que se ven como manchas, y eritematopapulosa, que son manchas que se levantan en la piel (presentan relieves) como si fuera una urticaria, que a veces produce comezón”.



Otra manifestaciones suelen presentarse en la zona de las manos y de los pies “Allí se observan lesiones similares a lo que regularmente denominamos sabañón, produciendo lesiones inflamatoria a nivel de las extremidades, los dedos de las manos y pies. Estas lesiones son pruritos rojos que a veces son dolorosos o producen picazón”.



Estas lesiones no solo afectan a las manos y pies, según detalló el especialista “a veces se extienden por todo el cuerpo, son lesiones muy parecidas también al sarampión. Esto se produce como consecuencia de la inflamación de los capilares de las venitas, que son los vasos más chiquititos por donde circula la sangre. Esta reacción que se da en el proceso inflamatorio produce trombosis o sea pequeños coágulos, que pueden llevar incluso a la necrosis, es decir la muerte del tejido”, detalló.



Este último dato resulta importante teniendo en cuenta que, en algunos casos positivos de Covid se produce “algo similar en el pulmón, lo que podría derivar en el fallecimiento del paciente. Cuando aparecen esos síntomas en pacientes con coronavirus, generalmente se lo asocia con un cuadro de mayor severidad, incluso las personas que suelen tener un desenlace fatal frecuentemente presentan estas manifestaciones en la piel”.





Si bien este dato puede resultar alarmante, Miranda insiste en conservar la calma dado que “presentar estas manifestaciones en la piel, no significa que el paciente sea portador de Covid o dengue. No obstante, lo más prudente es consultar a un especialista antes de iniciar con un tratamiento”, finalizó.

