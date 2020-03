Comité de crisis se reúne en San Pedro y plantean el cierre de Rosales

Jueves 19 de marzo de 2020 | 08:50hs.

Una reunión se realizó en la municipalidad de San Pedro, en la que estuvieron presentes representantes de Gendarmería Nacional, Dirección Nacional de Migraciones, Policía, Bomberos, Salud Pública, el funebrero y el intendente Miguel Dos Santos a fin de poner en conocimiento e intercambiar la forma de proceder ante la pandemia mundial del Coronavirus.El Objetivo de la reunión fue dejar conformado el Comité de Crisis y elaborar medidas de prevención que se informarán la comunidad. Los reunidos trataron sobre las actividades de prevención y asistencia médica, el control de paso fronterizo "Pepirí Guazú, la cuarentena a todos los ciudadanos argentinos que regresen de Brasil, la reorientación de la atención médica en el hospital, el cese de actividades, tipo eventos recreativos y la actividad en comercios e instituciones públicas.Se explicó el protocolo sanitario y la forma de actuación en los casos de personas de la localidad como extranjeros que deban cumplir cuarentena. Las fuerzas policías expusieron que no cuentan con los recursos para preservar su salud al momento de interceptar a las personas que deben cumplir la cuarentena.Una de las preocupaciones planteadas tiene que ver con el caso sospechoso en San Miguel do Oeste, Brasil, ubicado a 27 kilómetros de la frontera entre ambos países, por las personas que pasan por Paso Rosales, siendo necesario la prohibición de salida al vecino país a todo Argentino para que el sistema no se vea colapsado. "Yo me voy a encargar de solicitar el cierre de frontera para los argentinos que quieran salir como así también garantizar los recursos necesarios de la seguridad de los agentes que conformen el comité, tenemos que tomar todos los recaudos y pedimos a la población mantenerse en sus casas", señaló el intendente Miguel Dos Santos.Entre las medidas detallaron que se solicitará la desinfección permanente en los lugares de mayor presencia de personas como el cajero automático, banco, el correo y que el máximo de personas que ingresen a los locales sean cinco, mientras quiénes esperan afuera deben estar distanciados por más de 1,8 metros de distancia.Por su parte el funebrero, Jorge Matzke, planteó el protocolo a ponerse en práctica en caso de que una persona fallece de la enfermedad.