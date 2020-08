Comité de Crisis no se expidió por la fiesta en el bar

Lunes 17 de agosto de 2020

Tras conocerse la reunión para festejar el cumpleaños de una escribana de la ciudad de Eldorado, donde se violaron los decretos relacionados con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la presencia de aproximadamente 30 personas, la discusión se instaló en la sociedad.La fiesta de cumpleaños se llevó a cabo en un café-bar y trascendió a los medios de comunicación por las redes sociales ya que la propia homenajeada subió una foto del encuentro.En la foto se ve a aproximadamente 30 mujeres entre las cuales se encontraban abogadas, esposas de empresarios, periodistas y una fiscal.Al hacerse los medios de comunicación eco de la situación, las redes sociales participaron activamente del debate con dos posturas muy claras: una, mayoritaria, que expresaba el rechazo a lo sucedido; y otra más contemplativa, y minoritaria, que sostiene que el hecho no es tan grave y que después de cinco meses de aislamiento social preventivo y obligatorio es normal que la gente esté cansada y quiera reunirse.Pero más allá de la discusión dada la pregunta de la sociedad es cómo actuaría el Comité de Crisis Municipal ante una violación manifiesta por parte de un gran grupo de personas de las medidas sanitarias dispuestas.En éste sentido el Comité de Crisis Municipal tenía previsto una reunión virtual ayer a las 21 donde, algunos de los integrantes del comité pensaban plantear el tema. No obstante, no trascendieron las medidas analizadas para juzgar este caso.Pese a que se desconocen deficiones respecto de la responsabilidad de las personas involucradas en violar la norma, el municipio labró un acta de notificación al local expresando que “deberá ajustarse al protocolo de Covid-19 y a los decretos municipales relacionados al aislamiento social, preventivo y obligatorio”.En el mismo acta de notificación se hizo entrega de una copia del decreto municipal 070/2020, relacionado al rubro de bares, restaurantes y restobares. De no cumplir con el protocolo de seguridad dispuesto y los decretos existentes, deberán someterse a las sanciones correspondientes, explica el documento legal al que accedió El Territorio.