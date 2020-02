Comienzan las ilusiones

Viernes 14 de febrero de 2020

Con seis misioneros en pista, comenzará hoy en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires una nueva temporada del Turismo Pista.ac

En la Clase 3 estará el apostoleño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta), los obereños Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) y Martín Blasig (Toyota Etios) y a último momento se sumó el piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Nissan March).

Sniechowski llegó con los justo a la primera fecha, pero adelantó que no esta definida su continuidad.

“Si vamos a poder estar en esta fecha es por la gran ayuda de mi familia y amigos que hicieron un esfuerzo enorme. Eternamente agradecido a todos ellos. Por lo pronto será esta competencia, estamos esperando respuesta de las empresas que fuimos a visitar para ver si podemos conseguir el presupuesto para todo el año”, indicó.

Los que renovaron las ilusiones son Urrutia y Blasig, quienes estrenarán nuevos autos.

Urrutia estrenará el fin de semana el flamante Toyota Etios que construyó el Cano Racing.

“Estamos ansiosos por subirnos al auto y ponerlo en pista para ver cómo funciona y buscar las mejoras en función de eso”, comentó Urrutia.

Por su parte, Blasig dijo “se terminó el auto, agradecer a Gonzalo Antolín y todo su equipo por el esfuerzo que hicieron para llegar a la primera fecha. Ahora hay que aprovechar muy bien la prueba comunitaria para poner a punto el auto”, comentó el obereño.

El último en sumarse fue Bundziak, quien correrá gracias a una invitación del Febase Performanse.

“La verdad es que no teníamos pensado correr en el Turismo Pista, pero una invitación del Febase Performanse hizo que a último momento me sume. En principio es por esta fecha porque el auto estaba disponible y Jorge Baliñas, que es un amigo, me pidió que lo corra para mostrar sus auspiciantes”, explicó Bundziak.

En la Clase 2 el único representante será el obereño Walter Garay, quien estará sobre un Chevrolet Celta. “Vamos con ganas de sumar y divertirnos”, comentó.

En la Clase 1 Juan Pablo Abente comenzará su tercera temporada a nivel nacional con el Fiat Uno que atiende Diego López. “Estamos muy bien, el objetivo es arrancar bien enchufado el año, vamos a tratar de aprovechar al máximo la comunitaria ya que no se pudo girar antes. La idea es pelear el campeonato”, explicó Abente.

Hoy, desde las 11 se realizarán las pruebas comunitarias.