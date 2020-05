Comercios tuvieron un balance negativo en la primera semana

Las restricciones por el aislamiento social preventivo y obligatorio forzaron un imprevisto cambio de costumbres. En ese contexto, los comercios tuvieron que ceñirse a un horario de corrido, lo que generó posturas encontradas.

En tal sentido, los más afectados fueron los comercios chicos y aquellos rubros que recién se habilitaron la semana pasada. Según datos aportados por alrededor de 130 comercios obereños nucleados en pandemia, las ventas disminuyeron un 90%, lo que impide el normal cumplimiento con las obligaciones y derivó en el cierre de una docena de comercios.

Consultado al respecto, Carlos Acuña, comerciante y presidente de la comisión vecinal de Villa Kindgreen, comentó que la última iniciativa fue bien recibida por los pequeños comerciantes que desde hace varias semanas vienen reclamando una mayor flexibilización.

“Por lo menos nos dejan trabajar un poco más, pero no es lo que necesitamos para mejorar las ventas. Desde que empezó la pandemia la gente prioriza la compra de comida y acude a los grandes supermercados, que claramente son los más beneficiados”, opinó.

Al igual que otros comerciantes de su rubro, coincidió en que los negocios de barrio trabajan más de noche y los fines de semana, por lo que perdieron la mejor franja horaria.

“En mi caso, por ejemplo, de 30 kilos de pan que vendía por día bajé a siete; de 10.000 pesos de carne, a 4.000. Pero al mismo tiempo tengo un gasto de 18.000 pesos de luz y no sé si voy a poder pagar la próxima boleta”, reconoció.

También alertó sobre la proliferación de negocios clandestinos en diferentes puntos de la ciudad, lo que afecta todavía más al sector.

Necesaria digitalización

Desde el lunes pasado se habilitaron varios rubros, como tiendas y zapaterías. Adriana Kosnicki, propietaria de una boutique, mencionó que hasta el momento no se colmaron las mínimas expectativas, al tiempo que subrayó la necesidad de implementar nuevas estrategias de ventas.

“Abrir no se traduce en ventas. No fue lo que esperaba, para nada, ya que tuve una clienta por día”, precisó en diálogo con El Territorio.

En tal sentido, señaló que “las estrategias de marketing prepandemia no sirven de nada y tenemos que reaprender a trabajar”.

Además, opinó que “el horario de la tarde es un horario muerto”, ya que sólo pueden trabajar hasta las 17, lo que choca con la costumbre de la siesta de muchas personas.

“Les estoy mandando mensajes a mis clientas preguntando qué horario les queda bien, así organizo turnos para que estén más cómodas. También será clave implementar el comercio digital, que se adelantó varios años de lo que estaba previsto. De un hondazo nos tuvimos que digitalizar por la pandemia”, graficó.

Nuevo horario de domingo

En Oberá, los diversos rubros habilitados pueden trabajar de lunes a sábado, en el horario de 7.30 a 17. En tanto, según la última resolución del Ejecutivo municipal, se autorizó la apertura de kioscos, almacenes, despensas y afines dos domingos (hoy y el próximo 24), de 9 a 14, siempre y cuando sean atendidos por sus dueños.

En San Pedro la reactivación comercial es muy lenta

Algunos comercios atienden clientes a puertas cerradas.

San Pedro es un municipio que en lo económico se sostiene del ingreso diario. Los pequeños y medianos comercios se encuentran en una etapa muy lenta de recuperación luego de permanecer inactivos por más de cuarenta días. El regreso a la actividad en lo que respecta la cuarta etapa de cuarentena obligatoria no fue lo esperado.

Primando por la salud de los sampedrinos, el Comité de Crisis decidió que tiendas, zapaterías y lencerías solo funcionen los martes, jueves y sábado, lo que genera insatisfacción para algunos pero aceptación de muchos, por el temor de algún caso positivo de Covid-19 en la localidad.

Las calles de la ciudad recobraron vida los primeros días de la semana, cuando se notó la presencia amplia de personas con intenciones de realizar alguna compra en los comercios exceptuados. Este movimiento se redujo cuando se establecieron controles más estrictos y que las casas de bazar, decoración, regalaría, juguetería y afines, florerías, venta de muebles, electrodomésticos y electrónicos, venta de vehículos, accesorios, mercería, librerías, casa de venta de artículos deportivos, lavaderos de vehículos, joyerías, gráficas, impresiones, bicicleterías, las tiendas de ropa, zapatería y lencería sólo pueden abrir sus puertas los martes, jueves y sábado.

En tanto, está prohibido exhibir cualquier tipo de producto en la vereda.

Si bien esta medida recibió críticas, tienen fundamentos firmes y desde el municipio mantendrán la medida siempre y cuando se mantengan los resultados obtenidos hasta la fecha, ya que San Pedro no reporta ningún caso confirmado de coronavirus.

Independiente de cuál sea el rubro, la reactivación comercial está siendo muy lenta. En esta primera semana la demanda fue muy poca y los comerciantes se encuentran en la incertidumbre de tomar todas las medidas de salubridad dispuestas en el protocolo, ajustar precios y el temor de contraer el virus.

En uno de los espacios donde se notó un antes y un después, es en el paseo de compras donde funcionan doce locales que en su mayoría se dedican a la venta de ropas y calzados. El espacio es ocupado por pequeños emprendedores que en su mayoría sobreviven de la venta diaria. A ellos la pandemia los afecta de forma considerable.

El lugar funciona sobre calle Pasaje Machado, cuya galería era muy vistosa y llamativa por la exposición de los artículos y la presencia de personas recorriendo, consultando y comprando. Actualmente, ese pintoresco espacio se encuentra opaco, la presencia de clientes es muy limitada y la venta muy baja, cayó en un 60 por ciento.

La situación preocupa a los mesiteros, principalmente por el temor a contraer el virus, por lo que aceptan cada una de las medidas de seguridad y no hicieron reclamos.

“Cambió nuestra manera de trabajar. Estamos con miedo, tratamos de cumplir con todas las medidas que nos piden y no exhibimos la ropa afuera. El movimiento está bastante tranquilo porque la gente no anda como antes y no permitimos se prueben la ropa y hasta tenemos temor a que venga el virus en alguna ropa que traen los viajantes de afuera, trabajamos con el stock que teníamos”, coincidieron.

El relato no es el mismo por parte de todos los comerciantes y desde la Cámara de Comercio estarían presentando un petitorio ante el Comité de Crisis para que revea la normativa.

“En comparación a nada, la reapertura con esta medida es algo. No entendemos la lógica de que nuestro rubro pueda abrir sólo los martes, jueves y sábado, es como incentivar a la salida masiva esos días. La reposición de la mercadería se ralentiza por el parate en las fábricas y todo viene con nuevos precios. Nosotros vamos a elaborar un petitorio para que se revea la decisión del Comité de Crisis y tengamos la misma posibilidad que las demás localidades”, manifestó, por su parte, Oscar Antúnez Proenza comerciante y presidente de la Cámara de Comercio.





El cambio de tiempo benefició a las tiendas de ropa en Iguazú La librería de Lidia tiene más de 20 años y sigue sobreviviendo. La actividad comercial en Iguazú agoniza y esto se debe principalmente al parate en la actividad turística, de la que dependen directa o indirectamente. La mayoría de los rubros se ven golpeados, como en el caso de Lidia Brava, propietaria de una tradicional librería y papelería ubicada en barrio Villa Alta. La librería Santa Catalina, que funciona hace más de 20 años, fue creciendo con el pasar de los años y hoy también funciona como fotocopiadora y juguetería y cuenta con edificio propio, lo que significa un alivio ante la dura situación que se vive actualmente. “Nosotros no pagamos alquiler, pero no sabemos cómo se va a sostener todo porque los servicios tenemos que pagar igual, lo nuestro es una empresa familiar y tenemos dos empleados, pero las ventas son mínimas: algún mapa, una birome, un lápiz, lo que necesitan para hacer la tarea”, expresó Lidia. La propietaria sostuvo además que el local estuvo cerrado semanas atrás e intentaron vender por delivery, pero no fue buena la experiencia. “A la gente le salía más caro el envío que lo que nos pedía, porque era un block de hojas Canson o un mapa. Para Semana Santa vendimos juegos de lotería y juegos de mesa y con eso pudimos juntar para pagar a uno de los empleados”, sostuvo. Sin embargo, los primeros días de venta al público no fueron mucho más alentadores. “No está ingresando nadie al local, la juguetería tiene algunas ventas por los cumpleaños o los padres que premian a sus hijos por hacer la tarea, pero no son grandes ventas”, lamentó. Mientras, el rubro de indumentaria tuvo mayor movimiento, sobre todo aquellos comercios de barrio que tienen a la venta ropa de niños y adolescentes. Esto se debe al cambio de temperatura que favoreció el consumo más que nada por necesidad. Natalia Rodríguez, empleada de una boutique, indicó: “Las ventas no son buenas, pero se vende, buscan abrigos por el cambio de clima. Esperemos que el movimiento se incremente”. Por otra parte, con la flexibilización de la cuarentena se sumaron al movimiento comercial los manteros o vendedores de artesanías que solían estar apostados en las calles céntricas de Iguazú o en los puntos turísticos. Ahora se ubican en las calles urbanas más transitadas. “Estoy desde diciembre en Iguazú. Vendíamos bien y ahora llegamos a comprar comida y juntamos monedas para el alquiler de la pieza”, contó Máximo, oriundo de Uruguay. Los demás rubros, que funcionan de lunes a sábado, mostraron un panorama similar en lo que respecta la activación en las ventas y en este caso, pese a que pueden atender a puertas abiertas, varios locales mantienen la atención en puerta impidiendo el ingreso a los locales y fomentando a la población la toma de conciencia.

La medida también establece que los clientes no pueden ingresar al local comercial y que los dueños no pueden convocar a los empleados. Asimismo, para estas dos jornadas y en esa franja horaria, no habrá restricciones a las salidas por terminación de DNI.