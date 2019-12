Comercios suman estrategias para tratar de elevar las ventas navideñas

Viernes 20 de diciembre de 2019

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Este fin de semana es el último antes de la Navidad y los comercios se encuentran ideando diferentes estrategias para aprovecharlo al máximo. Es que hasta el momento las ventas fueron considerablemente más bajas que años anteriores e incluso en los rubros más solicitados en esta época fueron escasas las búsquedas.En ese sentido, los descuentos, ferias, programas de fomento y rebajas al costo son algunos de los métodos que se implementan para tratar de recuperar, al menos, algo de lo invertido.Posadas Mágica es uno de los ejemplos de las propuestas, mediante la cual la Cámara de Comercio de la ciudad capital promovió la compra en comercios locales, con actividades, y diversos shows.No obstante, en ciudades del interior provincial también se ve la preocupación ante el casi nulo movimiento, pero sin perder las expectativas de remontar un poco en el fin de semana que se avecina.Las ferias suelen ser uno de los lugares más visitados por los consumidores al momento de buscar regalos. Es que la variedad de productos a precios accesibles, dispuestos en horarios no comerciales, motivan la concurrencia.Es por esto que los propietarios de negocios ubicados en la zona de calles San Lorenzo, Colón y Santa Fe de Posadas se unieron para dar vida este domingo a la Feria de la Casona.Será desde las 18 en la sede de la Sociedad Rural (San Lorenzo y Santa Fe), y reunirá a comerciantes de los más diversos rubros: desde indumentaria, arte, telefonía, lencería, hasta vinerías y cervecerías.Al respecto, Juan Pablo García Cortes, propietario de la tienda de vinos Vinomio Argentina, indicó a El Territorio que “se trata de potenciar las ventas de fin de año, que vienen bajas”.“Nos cruzamos en las veredas con los comerciantes y vemos que a todos nos está pasando lo mismo, nadie está vendiendo nada por las fiestas y ya habíamos pensado en abrir este domingo, pero decidimos reunirnos en la feria para trabajar en conjunto y mejorar la situación entre todos”, señaló.Posadas Mágica dio pie a una gran cantidad de iniciativas particulares que intentan motivar el flujo de consumo en Posadas. Decoración alegórica, presentaciones en vivo de diferentes números artísticos, ofertas en los distintos rubros, van tratando de ayudar a los vendedores.En ese marco, también los comerciantes locales aprovecharon para replicar iniciativas que se pueden ver en otras partes del país, como la de las denominadas noches temáticas. Y hoy será el turno de La Noche de las Jugueterías.Sobre ello se refirió José María Gómez, de la juguetería Casita Mágica, quien apuntó que “La Noche de las Jugueterías es una estrategia que se genera a nivel país hace mucho tiempo, se ofrecen descuentos y distintas actividades”.“Nosotros vamos a tener este viernes -por hoy- cuentos y actividades para que los niños puedan venir a jugar, y que básicamente los papás puedan aprovechar los descuentos especiales, por ejemplo, vamos a tener tres cuotas sin interés para todas las compras en toda la juguetería y algunos descuentos especiales en diferentes tipos de juguetes”, recalcó.También destacó el horario extendido, ya que estarán hasta las 22 horas, teniendo en cuenta a aquellos que trabajan y salen a comprar en horarios no comerciales.En tanto, este sábado también se desarrollará La Noche de las Librerías, con actividades, comidas, tragos. Al respecto, Matías Scarabotti, de la Librería Tras los Pasos, comentó en el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que “la parte de regalería es clave, nos propusimos que nuestra casa central sea un centro de entretenimientos, no solamente una librería”.“Tenemos juegos didácticos, libros por supuesto, lapiceras de alta gama, plumas, agendas, anotadores, un montón de cosas. Hemos diversificado muchísimo las propuestas para no quedarnos solamente en la oferta de libros puntualmente. Y esto nos posibilita que un montón de personas que por ahí todavía no leen, se acerquen al local por otro motivo y se vinculen con un libro, que en definitiva es lo que más nos interesa”, remarcó.Asimismo, destacó esa como una de las estrategias asumidas para tratar de captar la mayor cantidad de público, y “todo el tiempo estamos trabajando en la experiencia del que nos visita, la idea es que cuando entres sientas determinado aroma, escuches cierta música; la mercadería está dispuesta de una manera que tenemos profundamente analizada, para que genere una sensación”.“Todo eso -aseguró- puede llegar a salvar al comercio minorista, principalmente de las compras por canales digitales, que es la mayor amenaza de las tiendas físicas y no se puede ir contra ella al 100%”.Uno de los sectores que se vio más complicado fue el de electrodomésticos, pese a que en esta época estival suele haber movimiento en compras de ventiladores o aires.Sin embargo, este año el panorama es poco alentador y los comerciantes buscan desesperadamente alguna ayuda para aguantar.Carlos D’Orazi, empresario del rubro, manifestó que hace al menos 20 o 30 años no se veía una crisis similar, con tanta quietud en ventas.“Nos preocupa inmensamente, porque la gente no está consumiendo nuestro rubro, el dinero que ingresa lo utilizan para cuentas o para ir al supermercado, donde los precios se dispararon de forma increíble”, apuntó.Igualmente, graficó que “antes había cierto movimiento en esta época, pero ahora no hay nada y ya estamos remarcando mercadería poniéndola a precio de costo, pero ni siquiera así funciona”.“En general, los pocos que consultan lo hacen por terceras marcas, que a nosotros tampoco nos ayuda a ganar rentabilidad”, dijo.