Comercios posadeños cerraron la semana con balance positivo

Si bien resulta muy complicado tener un panorama completo de todos los casos, se puede afirmar que, en general, la primera semana de apertura de comercios en la capital de la provincia cerró con un balance positivo. En cuanto a las ventas y a los nuevos protocolos, los propietarios y empleados de distintos locales del centro posadeño coincidieron en lo mismo: la gente salió a comprar.

Desde los primeros días de la semana, el paisaje cambió en la zona de centro de Posadas. Luego de casi dos meses con un escaso movimiento, desde que se permitió la apertura de locales comerciales el escenario se modificó bastante porque muchas personas salieron para comprar. Indumentaria y tecnología fueron los productos más solicitados.

“La gente cumplió con el protocolo y respetó las medidas de seguridad. En cuanto a las ventas en esta semana nos fue bastante bien, muchas madres vinieron a comprar ropa para sus hijos. En el inicio de la cuarentena no pudimos vender nada, pero ahora sí, estalló”, contó la propietaria del local de ropa Le Utthe.

En la misma sintonía se manifestó el dueño de The New Imagen, quien aseguró que “gracias a Dios el balance fue muy positivo. Teníamos esa incertidumbre de cómo iba a reaccionar la gente en esta reapertura y por suerte nos acompañó. Estamos conformes y contentos porque las ventas fueron muy positivas”, destacó.

“Estuvo bastante bien la venta. La gente estuvo muy bien predispuesta, cumplió en hacer las filas y respetar la distancia”, sumó la empleada de Guinda Boutique, un local bastante más chico que los dos anteriores, pero que también se vio beneficiado por la reapertura.

Otro de los locales que cerró la semana con un balance positivo fue el polirrubro A Full Miriam, que espera recibir a partir de la próxima semana nuevos productos porque hasta ahora sólo se manejaron con los que tenían en stock.

“La gente sabía que los locales iban a estar abiertos y salió a comprar. Vendimos muchos artículos de librería y también muchos abrigos, zapatillas, medias. Se puede decir que el balance de esta semana fue muy positivo. La semana que viene vamos a renovar el stock porque recibiremos la nueva mercadería”, comentó una de las empleadas.

Las casas de electrodomésticos también reactivaron sus ventas de buena manera, sobre todo en lo que respecta a celulares y computadoras. A tal punto que en varios locales se quedaron sin stock porque vendieron todo lo que tenían disponible en esta semana.

“Fue una semana muy buena en todos los aspectos. La gente tomó conciencia y respeta todos los protocolos y por suerte se vendió bastante bien. Lo que más se compró fueron celulares y computadoras. Se vendió todo lo que teníamos en stock y esperamos recibir más la semana que viene”, explicó un empleado de Cetrogar.

“Se vendieron muchos celulares y muchas notebooks, suponemos que por el tema de la pandemia la gente está en sus casas y necesita esas cosas. Fue una semana positiva porque hubo movimiento, la gente salió a comprar”, agregó otro comerciante.

Algunos negocios permiten el ingreso de personas (siempre cumpliendo con el protocolo) y otros optaron por atender desde la puerta. Eso varía según el tamaño del local, el personal a cargo y lo que decidan los propietarios.

Lo que sí se puede observar a simple vista es que los posadeños tomaron conciencia de que lo fundamental es cuidarse y cuidar a los demás. Son muy pocos los que se animan a circular sin barbijos y casi todos aceptan sin problemas la obligación de tener que ponerse alcohol en gel en las manos y pisar un trapo de piso con lavandina antes de ingresar a un lugar.

“Si no repuntan las ventas, varios comercios cerrarán”

Estiman que las ventas serán incluso menores hacia fin de mes.

La apertura de la mayoría de los rubros de comercio de Puerto Iguazú llegó para brindar más posibilidad de ventas a los negocios que trabajaron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio solamente con delivery. No obstante, las ventas en los primeros días de apertura no fue considerable y muchos propietarios indican que con ese porcentaje no podrán mantener las puertas abiertas, ya que no se cubren los gastos mínimos.

Desde la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de la Ciudad de las Cataratas advierten que la situación es preocupante, ya que muchos de los propietarios no podrán abonar alquiler, servicios y pago de sueldos tras 50 días sin actividad, puesto que con el volumen de ventas que se registran no será suficiente para mantener las puertas abiertas.

“Recibimos la devolución de los comerciantes y la gran mayoría continua insistiendo que es imposible mantener la puertas abiertas, el 30 por ciento de las ventas no es suficiente”, indicó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú.

Según el relevamiento que realizó la entidad en los primeros cuatro días de apertura de comercios, algunos rubros llegaron a registrar el 50 por ciento de las ventas habituales, pero la mayoría se mantuvo por debajo de esa cifra.

Incluso las verdulerías, comercios de barrios y supermercados registraron un descenso en las ventas respecto al mes pasado. El único rubro que creció en gran cantidad es la venta de abono para huertas y jardines, donde el incremento fue de un 250 por ciento.

En tanto, los deliverys de comida mantienen una venta del 20 por ciento y las estaciones de servicio registran solamente un porcentaje de venta del 30 por ciento. “La tendencia apunta al cierre de muchos comercios, teniendo en cuenta que se cree que la venta va a bajar aún más para fin de mes como es habitual. Este muestreo fue tomado de las ventas de la primera quincena del mes, si esto continúa igual es imposible sostener a los comercios, con el pago de alquiler, servicios y personal”, lamentó Barreto.

Pese a la activación de los comercios, no se registra una cantidad considerable de personas recorriendo los locales comerciales, el movimiento continúa reducido y solamente ingresan a los negocios para la compra de elementos puntuales.

Una vez adentro, lo primordial es respetar las distancias y tocar lo menos posible. Ese es el contexto hoy en la capital provincial, con los ciudadanos y los comerciantes acostumbrándose a la nueva normalidad al momento de salir de compras.