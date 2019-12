Comercios estarán a pleno para cubrir compras navideñas

Lunes 23 de diciembre de 2019 | 07:00hs.

El puente registró números récord La circulación en el puente Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación, se vio fuertemente incrementada este fin de semana para realizar las compras de último momento.

Desde Migraciones destacaron que “el mayor movimiento estuvo concentrado en el fin de semana, es decir viernes, sábado y domingo, es cuando se dan los mayores picos de la temporada y del año. Son números récord”.

En este marco, las cifras hablan por sí solas. El sábado fue el día de mayor afluencia y se registró un tránsito de 39.000 personas, mientras que fueron atendidos 10.000 autos.

“Prácticamente se duplicó la cantidad de gente, un día normal estamos en las 20.000 personas”, indicaron desde el control migratorio y aduanero.

En cifras

Como es costumbre, las compras navideñas no cesan hasta último momento, por eso este fin de semana el centro de la capital provincial se mostró con gran movimiento de compradores en busca de regalos.Tal es así que los negocios de ropa, accesorios y calzados se vieron colmados, como también las casas de electrodomésticos y supermercados. En este marco, los comercios posadeños ampliaron sus horarios para atender con mayor comodidad a más público y que nadie se quede sin hacer sus compras.En este marco, Carlos María Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, señaló: “Es para aprovechar las ventas de último momento de los clientes que se acercan, hay negocios que ya están de corrido desde el viernes y lo seguirán haciendo hasta el martes (por mañana), hasta las 17 o 20 en algunos casos”.Además detalló que esta decisión depende de cada negocio, pero en general todos buscan garantizar buenas ventas, por lo que cambian su horario habitual para atender la demanda típica de esta fecha.En relación a las compras de último momento para la Nochebuena, comentó que “también trabajarán de corrido pero en un horario reducido”, con el objetivo de que comerciantes y empleados también puedan pasar tiempo en familia.Asimismo, la Municipalidad y la la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel) trabajan con un plan de promociones comerciales para estas fiestas.El intendente Fabio Martínez explicó que “la idea fundamental es reactivar la actividad comercial, organizarnos e ir trabajando entre todos respetando a las instituciones y buscamos el involucramiento de la sociedad”.Los cafés, restaurantes y heladerías adheridos cuentan con un logo identificatorio para los clientes. “El programa es voluntario para los comerciantes y está abierto a otros rubros, significa un beneficio para los clientes”, expresó por su parte Carlos Dieterle, presidente de la Caciel.En tanto, el Mercado Concentrador de Posadas atenderá hoy y mañana de 7 a 13, mientras que algunas francas lo harán mañana. “Las ferias que normalmente trabajan los miércoles, que son Santa Rita, chacra 32-33 e Itaembé Miní, van a estar el martes (por mañana) vendiendo sus productos en el horario de 6 a 12”, José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas.“La idea es que los colonos también descansen y puedan hacer sus preparativos”, reflexionó y agregó que algunos productores de otras ferias de la ciudad vendrán específicamente a entregar pedidos realizados con acticipación.Ante la proximidad de los festejos, los médicos recomiendan evitar el uso de la pirotecnia debido a que su utilización puede ocasionar lesiones permanentes en la visión o quemaduras de diversos tipos en el cuerpo, además de las consecuencias sonoras que provoca.En este sentido, la médica pediatra Paola Rodríguez, jefa de Emergencias del Hospital Madariaga, enfatizó que “lo principal es que los niños no usen; pirotecnia cero seria lo ideal”. Asimismo remarcó “en caso de presentar quemaduras por pirotecnia, se debe consultar directamente al médico, no se debe colocar al niño crema, dentífrico o ungüentos porque pueden agravar el cuadro”. Las lesiones más frecuentes son quemaduras importantes, mutilaciones de dedos o lesiones oculares.Por otro lado, el Banco de Sangre estará abierto para donaciones voluntarias y altruistas, ya que es la forma más segura de garantizar un óptimo stock de hemocomponentes, sobre todo en estas fechas.