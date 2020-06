Comercios de barrio de Eldorado piden extender el horario de atención

Lunes 15 de junio de 2020 | 12:06hs.

Los pequeños comercios de barrios, kioscos despensas, de la ciudad de a Eldorado reclaman un horario de extensión para la atención del cliente.Al respecto Roxana López propietaria de una despensa barrial en diálogo con El Territorio dijo "la idea es que los kioscos o despensas de barrios podamos abrir en un horario mas extendido no sólo hasta las 18 horas. Realmente ya no se aguanta la situación económica, tenemos que pagar luz, agua, el alquiler, los impuestos y no llegamos"."Necesito que nos dejen trabajar un par de horas más, en mi caso con mi papá es a la noche donde más se trabaja y no podemos abrir", agregó."Los fines de semana siempre se trabajó mejor, ahora debemos cerrar sábado a las 17 y domingo a las 13 horas, no hay despensa o kiosco que aguante. El mismo vecino necesita que este abierto su comercio barrial, esto hace hasta inclusive que las personas se movilizen menos", sostuvo."Hay localidades que tienen un horario más extenso. Si habilitan un pub, bar, gimnasios, donde hay mucha más gente porque no extienden el horario de los comercios barriales. Este reclamo de porque cerramos tan temprano también viene de nuestros propios vecinos, que nexesitan que abramos mas tiempo", finalizó la comerciante.Por otra parte Matias Sotelo secretario de gobierno municipal adelantó en diálogo con El Territorio,"el día domingo planteamos la situación en el Comité de Crisis y aguardamos respuesta, sin dudas que buscamos que cada comerciante mejore su situacion laboral".