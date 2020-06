Comerciantes refuerzan medidas sanitarias para evitar un retroceso en la cuarentena

Miércoles 17 de junio de 2020 | 12:00hs.

El comercio local pasa uno de sus momentos más complejos, con los gastos fijos en detrimento de los ingresos mensuales en grave caída por la paralización en la cuarentena obligatoria, que arrojan como resultado un panorama dificultoso. Sin embargo, sin ánimos de rendirse, y ajustándose a los protocolos sanitarios, los pequeños empresarios trabajan a contrarreloj para tratar de recuperar las ventas, aprovechando cada oportunidad de fomento al consumo.







Nicolás Trevisan, referente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó, "dentro de la grave situación que estamos viviendo el comercio tiene crecimiento y todas las actividades que se fueron habilitando tienen bastante movimiento como para no perder dinero en este 2020 tan complejo, con salir empatados ya se gana".





Cuidadosos en zona de frontera

"Esta sensación de cuarentena va generando hartazgo y una sensación de que ya se ha superado y es lo que nos preocupa porque no queremos que ocurra en la provincia lo que pasó en otras, sobre todo por el contexto que tenemos por la frontera que hace que seamos vulnerables ya que pese que nos cuidemos entre nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los que ingresan a la provincia", enfatizó.



Trevisan agregó que en principio y no solamente en este puente la situación es todavía muy delicada como para empezar a plantear cuestiones, "que son peligrosísimos no solamente por la competencia sino por el hecho de poder volver a una posible Fase 1 como ocurrió en Chaco y Jujuy que volvieron a cerrar todos los comercios que sería una situación terrible para la economía misionera, creo que hoy es un riesgo es muy grande".



"Uno sabe como se cuida pero después no se sabe si las otras personas hacen lo mismo y creo que entre los misioneros podemos llegar a tener un cierto control pero con la situación que tenemos en la frontera tenemos que ser cuidadosos", detalló.



Sector turístico en crisis

En cuanto al rubro que necesita reactivase el referente de la CCP puntualizó que es el de los hoteles, "en Posadas hay bastantes como también en Iguazú y todo el sector turístico está parado, viviendo una situación muy angustiante, la ayuda del Gobierno Nacional a través de los ATP no cubre más que el 20 por ciento del costo mensual que tenemos las empresas porque se tiene alquileres, cargas patronales, agua, luz, la verdad que es muy difícil estar parados y seguir pagando".





"Las empresas ya han tomado todos los créditos que se podían tomar así que si no hay ningún tipo de medida de urgencia para los rubros que permanecen cerrados me parece que va a ser imposible sobretodo para el turismo misionero", concluyó.

"Nosotros, te diría que en Posadas, el rubro que estaba faltando es el de los gastronómicos que poco a poco comenzó a funcionar con algo de movimiento ya que todavía la gente tiene un poquito de temor y va a pasar un tiempo para que estén normalizados pero la idea es abrir y generar movimiento. Es muy difícil cerrar y quedar parados porque genera un retroceso importante en las empresas", sostuvo.Además comentó que se encuentran optimistas en que se vaya normalizando la situación sin dejar de ver lo que pasó en otras provincias como Chaco y Jujuy donde hubo un retroceso que preocupa mucho y "no se quiere volver atrás en la provincia de Misiones y fue uno de los motivos por lo que nos reunimos con autoridades de la ciudad y desde la Cámara de Comercio se va a ser una campaña en conjunto de concientización para que no se bajen los brazos porque en cualquier momento pueden dispararse los contagios"