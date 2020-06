Comerciantes rechazan propuesta de apertura del puente con Encarnación

Jueves 18 de junio de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Comerciantes de Posadas advierten el alto riesgo de una eventual apertura de la frontera en este momento por la cuestión sanitaria y ante el riesgo de volver atrás con todo el proceso de cuidado desarrollado en el marco del Covid-19 en la provincia. De esta manera, están en contra de la postura que plantean comerciantes de Encarnación respecto de la reapertura de la frontera que permanece cerrada hace ya casi tres meses. Los comerciantes encarnacenos impulsan esa idea ante la notoria disminución de las ventas, principalmente en el circuito comercial; y por el otro lado, está la postura de los propietarios de negocios de Posadas, quienes aducen una escalada de recuperación, motivada - entre otras cosas - por la compra local.

Como lo advirtió El Territorio en la víspera, el titular de la Junta Municipal de Encarnación, Diego Aquino, tiene en análisis un proyecto que prevé la reapertura de la Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. La iniciativa indica que se trataría de una “apertura inteligente” y únicamente para fines comerciales u otra actividad indispensable.

Justamente es esto lo que las pymes misioneras tratan de evitar: las asimetrías comerciales que la fácil circulación entre una ciudad y otra producían hace tiempo. Si bien afirman que previo a la cuarentena ya había comenzado a convenir comprar del lado argentino, por la fluctuación cambiaria, ratifican que se nota la diferencia cuando el flujo de dinero producido a nivel local nuevamente vuelve a los bolsillos locales.

De acuerdo a lo que plantean los comerciantes, la diferencia que hay con la frontera de Brasil –donde son los mismos vecinos misioneros los que aguardan con ansias la apertura– es que el intercambio es recíproco, puesto que tanto argentinos como brasileños cruzan en busca de diversos productos al país vecino. En el caso con Paraguay, en cambio, la balanza suele estar condicionada especialmente por el tipo de cambio que opera en ese momento.



Cuidados especiales

La idea de volver a fase 1 de aislamiento es una de las que frena tajantemente la apertura de los lazos con países vecinos. Del lado paraguayo, el mismo presidente Mario Abdo aseguró que las fronteras permanecerán cerradas ante el avance de la enfermedad en la región. Justamente ayer el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó que si los contagios de coronavirus se disparan y la situación epidemiológica se descontrola, se podría volver a la cuarentena total, según lo publicado por el diario ABC Color.

Por estas razones, del lado argentino plantean que una posible conexión trasfronteriza se vislumbra a muy largo plazo. Sin embargo, esto no impide los pedidos de apertura, incluso con nuevas ideas, como la posibilidad de implementar un delivery que cruce el puente.

El referente del circuito comercial encarnaceno Arístides Martínez determinó que “abrir el puente va a ser positivo, por el movimiento Posadas-Encarnación; tomando las precauciones, va a ser positivo para ambas partes, tanto para Misiones como Itapúa. Acá el trato que hubo con la pandemia fue excelente, por eso estamos tranquilos y pienso que Misiones también está en esa situación”.

Sobre las ideas innovadoras, que incluyen un delivery trasnacional, adujo que “todo esto es innovador, no se sabe si es positivo o negativo. Hay ciertas cosas que pueden funcionar y otras que no. Pero hay que ser realistas y cautos, tomar con pinzas los proyectos porque no veo fácil la situación, porque no estamos preparados para eso. No hay rubro que no golpeó esta pandemia, incluso la gente de acá depende mucho de las ollas populares que se hicieron en todos los barrios”.

Al respecto, el comerciante y tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas Nicolás Trevisán, remarcó que “en principio, veo que la situación todavía es compleja como para empezar a plantear cuestiones que son peligrosísimas para el comercio, pero no sólo por la competencia, sino por el peligro de volver a una posible fase 1 como le ocurrió a Chaco y Jujuy, donde volvieron a cerrar todos los comercios”.

“Esa es una situación que sería desastrosa para la economía misionera. Más allá del planteo de la competencia sí o no, el riesgo hoy es muchísimo más grande”, afirmó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Por su parte, Diego Palombo, propietario de la casa de indumentaria y calzados The New Imagen de Posadas, aseveró que “después de la reactivación, estamos muy conformes con las ventas, a pesar de los horarios reducidos y demás por la pandemia. Los números vienen tirando para arriba. Hay muchos factores que ayudan, como el clima, algunos planes provinciales con tarjetas de ahorro, y un tercer punto importante es el cierre de la frontera de forma provisoria”.

“Es algo que se ve reflejado instantáneamente, cuando el circulante queda en el pueblo. No solamente el comerciante se beneficia con eso, sino el pueblo porque la recaudación impositiva, municipal, se refleja después. Obviamente que nosotros somos los primeros beneficiarios, porque la plata queda en la ciudad, pero se beneficia la ciudad y la provincia en definitiva”, destacó.

En tanto, Trevisán apuntó a que “la cuarentena va generando hartazgo y una sensación de que ya está superado, y eso preocupa, sobre todo por la frontera que tenemos, que hace que Misiones sea realmente muy vulnerable y tenemos que ser muy cuidadosos con todos los que ingresan a la provincia”.