Comerciante propone resolver el faltante de monedas comprándolas en el BCRA - El Territorio Misiones

Más allá de eso, desde la Cámara de Comercio (Cripco) entregaron notas a las sucursales de los bancos para que aseguren la cantidad de cambio en billetes y monedas para satisfacer la necesidad de la población.En primera instancia, se conoció que el propietario de un reconocido supermercado gestionó la compra de monedas en el BCRA, pero el inconveniente es el peso de las mismas para trasladarlas hasta Oberá y el otro tema a solucionar es cubrir el costo del traslado.Según pudo averiguar este medio, la intención del comerciante es comprarlas y repartir con los comerciantes, para que circule el cambio en el municipio.Mientras tanto, desde la Cripco informaron que han entregado en forma personal a todos los gerentes de las entidades bancarias que operan en la ciudad una nota reiterando la obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente del BCRA, la cual aclara que éstos deben poseer billetes y monedas en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos de la población.Aseguran que se iniciaron gestiones en agosto del año pasado mediante la Confederación Económica de Misiones (CEM), por la problemática planteada, lo cual generó una presentación por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ante el BCRA, el cual respondió mediante un escrito, aclarando los términos antedichos en cuanto a la responsabilidad irrenunciable que le compete a los bancos en la provisión de cambio en monedas y billetes de todas las denominaciones.Pero desde una sola entidad bancaria, recomendaron que quienes deseen contar con monedas, deben realizar el trámite en forma particular haciéndose cargo de los gastos correspondientes, por lo que "cabría entender que los bancos no tienen intención en colaborar para la resolución de este problema que afecta enormemente la actividad económica cotidiana de la comunidad en general, dado que genera permanentes disconformidades e inconvenientes entre comerciantes y consumidores", explicaron desde la Cripco.