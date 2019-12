Comer sin estrés en las fiestas es posible

Martes 24 de diciembre de 2019

El final de diciembre suele ser para la mayoría un período de excesos en cuanto a comidas y bebidas. La fiesta navideña, los cierres de ciclo en el trabajo, el gimnasio, las reuniones de amigos, la celebración del nuevo año.Todas ocasiones para compartir y pasarla bien pero sobrevuela a veces, el temor de subir de peso o la culpa por comer de más. También, después de estas comilonas pueden aparecer molestos síntomas como pesadez, retención de líquidos, malestar estomacal.Para vivir esta temporada de festejos de una manera saludable y sin preocupaciones innecesarias, la nutricionista Jessica Bordón (MP 278) dio unas pautas de alimentación como así también, consejos para conectar con aquello que comemos desde emociones y hábitos positivos.“Tengamos en cuenta que no engordamos por las comidas en las fiestas, sino por los malos hábitos los once meses previos a Navidad”, dijo.Y señaló que comer estresados, pensando que vamos a aumentar de peso, no es sano. “Relajarnos y disfrutar de la comida y de la compañía de nuestros seres queridos es una clave. Consumir alimentos que nos gustan nos va a evitar atracones. Y darnos un gusto no tiene por qué ser dañino”.En este sentido, explicó que una mesa navideña deliciosa y saludable puede lograrse siguiendo algunas recomendaciones como usar vegetales como acompañamiento ideal de todos los platos. “Sólo sumando vegetales se puede rebajar de manera importante las calorías, además de aportar volumen y nutrientes”.En tanto, sobre el consumo de carnes, tratar de seleccionar los cortes magros o retirar la grasa visible durante la elaboración del plato. Tener el cuidado de cocinar la carne sin que queden partes rojas o rosadas para prevenir intoxicaciones y enfermedades transmitidas por alimentos.“Nunca debemos compensar un futuro exceso con un ayuno previo, porque en el momento tendremos más hambre y comeremos más cantidad de alimentos altamente calóricos. Estar con hambre nos hará tomar malas decisiones”, expresó la especialista.En cuanto al consumo de alcohol, lo aconsejable es moderar el consumo. “Sabemos que evitar el alcohol suele ser difícil en cenas y fiestas, pero un tip es tomar agua. La ingesta de agua facilitará el tránsito intestinal y también ayudará a limitar el consumo y posible malestar al otro día”. El exceso de alcohol, además de provocar embriaguez, sobrecarga el metabolismo del hígado y aporta calorías vacías.Otro secreto de la alimentación saludable es concentrarse en comer despacio, “es la mejor manera de controlar lo que comemos y evitar indigestiones. No es ningún secreto que comer rápido, además de ser poco saludable, nos lleva a comer de más”, puntualizó.Además, se debe atender a la calidad de los alimentos ingeridos, ya que el riesgo de intoxicaciones aumenta con el calor. Conservar la comida bien refrigerada, si se traslada el alimento de un domicilio a otro, asegurarse de que tengan el frío adecuado y resguardar del sol.Por sobre todo, sostuvo Bordón, hay que “disfrutar con los que amamos. Muchas personas están angustiadas por el aumento de peso. Una buena forma de mantenernos en línea es cuidarnos todos los días previos a las fiestas, comer bien y realizar ejercicio (como siempre) y el día del evento relajarnos. El estrés nos puede resultar más dañino que la comida misma”.