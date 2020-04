Domingo 19 de abril de 2020

Brian May culpó al consumo de carne por el brote del coronavirus.El guitarrista de Queen defendió la importancia del veganismo y apuntó que la costumbre de ingerir carne animal es fuente de una industria que contamina y explota a las especies y además, hace mal a la salud de las personas.Así, May, el legendario guitarrista de Queen, en una entrevista con el medio británico NME, dijo que “tenemos que revisar si queremos seguir comiendo animales. Este es el quid de la cuestión, esta pandemia parece provenir de personas que comen animales y cada vez somos más conscientes de que comer animales no es lo mejor para nuestra salud.Si bien todavía no hay total certeza sobre la fuente originaria del Covid-19, para el músico “comer animales nos ha puesto de rodillas como especie. Es hora de reexaminar nuestro mundo de forma que dejemos de abusar de otras especies. Sus comentarios salieron a la luz después de que otra superestrella del rock, Paul McCartney, pidiera la abolición de los mercados en China que venden animales vivos.May agregó que es vegano desde principios de 2020 y que planeaba ser “un poco más predicador” sobre este tema porque lo considera el camino a seguir.En la Argentina, la modelo Nicole Neumann se convirtió en noticia por su declaración a una revista, en la que expresó que “si no comiéramos carne, no habría pandemia”, y por sus dichos quedó en medio de una polémica.Además de defender al veganismo, May pasa sus días de aislamiento muy activo en sus redes sociales. Sobre todo en Instagram, donde se animó a dar lecciones de guitarra. Entre sus posteos, se pueden encontrar cómo tocar clásicos de Queen como ‘We Are The Champions’, entre otros.También en los últimos días, organizaciones de protección animal y antiespecistas pidieron dejar de consumir carne como manera de evitar la transmisión de enfermedades. En tanto, luego de declarada la pandemia por coronavirus, China prohibió el consumo de carne de perros y gatos, mientras que algunas ciudades del gigante asiático prohibieron comer animales silvestres como el pangolin.