Comenzó la pulseada - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

PSG quiere demostrar que puede pagarle más a Barcelona, que busca algún punto positivo en medio de la desolación que significa la partida de su máximo ídolo. Y también a Messi, con el objetivo de que el dinero supere al desafío, algo que parece difícil de imaginar.





Neymar quiere jugar con la Pulga

Mientras el tiempo transcurre y las certezas sobre el destino de Messi no aparecen, los rumores no paran de surgir.



Ahora, según informó Telefoot, Neymar habría llamado a Messi para convencerlo de que se sume al PSG.



Es sabido que ambos mantienen una gran relación que se forjó durante los años compartidos en Barcelona, y por eso el brasileño puede llegar a influir en la decisión de la Pulga.



A pesar de esta información, la cadena francesa de televisión también indicó que las posibilidades de que el futbolista argentino se sume al PSG son pocas, puesto que las arcas del conjunto francés, al igual que las de todos los clubes, sufrieron mucho con la pandemia.



En este contexto, el club parisino debería vender jugadores importantes de su plantel para poder acumular una buena cantidad de dinero y así tener la posibilidad de contratar a Messi.

La calentura del uruguayo Suárez en plena crisis

En las útlimas horas, Luis Suárez, el tercer goleador histórico de Barcelona, decidió romper el silencio en sus redes sociales con una filosa publicación: “Hay gente hablando de mí o en mi nombre cuando yo hace años que no tengo relación. Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo”, escribió Suárez en sus historias, junto al hashtag #notodoesverdad.











La guerra está declarada. De un lado Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, y del otro Lionel Messi, el mayor ídolo en la historia del club que causó una implosión al anunciar su decisión de salir.En horas en que se define el modo en que la Pulga se iría para, posiblemente, iniciar un nuevo desafío en su vida deportiva en Manchester City luego de convencerse que el desmoronamiento del Barcelona no se detendrá bajo la gestión de Bartomeu, el dirigente intentó por todos los medios convencer al argentino de permanecer en el club y ahora parece utilizar sus últimas armas en ese sentido.El medio más importante de Catalunya, TV3, aseguró que el presidente del club blaugrana evalúa renunciar a su cargo siempre y cuando Messi manifieste públicamente que él es el problema para su continuidad en el club y que, si Bartomeu se va, garantiza su estadía al menos hasta la finalización de su contrato vigente, en junio de 2021.En este contexto se espera que en las próximas horas haya una aparición pública del dirigente de Barcelona que, en caso de irse, también habría puesto la condición de que el resto de la comisión directiva se quede en el club hasta las próximas elecciones, pautadas para el 15 de marzo de 2021. La presión por conocer su palabra en el momento más álgido de la historia reciente del club es absoluta.La estrategia del presidente del club consiste en desligarse de responsabilidades en la decisión de Messi, que no estaría dispuesto a dar marcha atrás, con una relación desgastada con toda la dirigencia que incluyó el cruce con Eric Abidal, la disputa por los salarios durante el coronavirus y, quizás lo más importante, la información de Cadena Ser sobre la contratación de una empresa de redes sociales para erosionar la reputación de los propios jugadores del plantel.Todo indica que Messi continuará su carrera en Manchester City, donde se reuniría con su amigo Sergio Agüero y con Pep Guardiola, el técnico que más jugo le sacó. Sin embargo, en las últimas horas apareció una oferta de Paris Saint Germain que supera el salario de Messi y la “compensación” económica al Barcelona, algo a tener en cuenta ya que la Pulga no querría irse gratis y los ingleses no podrían afrontar tal compensación por el fair play financiero.Está claro que esta propuesta responde mejor a los intereses económicos del Blaugrana que del futbolista, a quien lo atrae más el proyecto de los Cityzens. Pero a su vez, el rosarino no tendría la intención de partir a costo cero.En cuanto a lo deportivo, la propuesta de conformar un frente de ataque demoledor junto a Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María suena muy seductora para Messi. En contraste, la prácticamente monopolizada Ligue 1 supondría un reto inferior a lo que es la Premier League, pero a su vez mantendría el anhelo de ir por esa Champions que se les escapó el domingo a los parisinos.