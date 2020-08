Comenzó la etapa final de pavimentación del tramo terrado en zona de Cruce Caballero

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 08:30hs.

Debido a que la traza de la ruta atraviesa varios cerros, se utilizaron hasta ahora 300 toneladas de explosivos y fue necesario remover más de 2 millones de metros cúbicos de suelo.





La autovía Posadas-Santa Ana concluiría en noviembre

El delegado de Vialidad Nacional y jefe del 15° Distrito Misiones, Rodolfo Handrujovicz, en diálogo con El Territorio, estimó que la autovía Posadas a Santa Ana estaría concluida en noviembre. Fue al realizar diversas observaciones sobre el papel fundamental que tuvo y tiene la ruta nacional 12 en el desarrollo de la provincia.



“Históricamente se comenzó a desarrollar la actividad productiva de la provincia a la vera de la ruta 12 y actualmente para atender toda la demanda que tiene, es necesario hablar de otro tipo de vía de comunicación porque la ruta convencional está quedando chica”, apuntó.



El crecimiento económico de los pueblos es sostenido “y desde hace algunos años se empezó con un diseño de autovía que ahora tiene dos tramos de obras, la ruta 3 hasta Santa Ana y el otro de Santa Ana a Loreto”, dijo.



En noviembre estaría concluida la autovía desde la zona frente a la yerbatera pasando el arroyo Santa Ana hasta unos metros después del nodo de acceso a Loreto (tramo de obra financiada por la Entidad Binacional Yacyretá), desde ahí faltarían 1.800 metros de ruta hasta la autovía del Yabebirí que no son alcanzados por el contrato que está ahora en vigencia y que fue solicitado a las autoridades nacionales. Si se logra construir ese tramo la autovía comenzaría en Posadas y terminaría en Loreto, acotó el responsable del control de la ejecución de esta obra, precisó.



Entre los desafíos que enfrentan quienes están diagramando la ampliación de la ruta nacional 12 que atraviesa Misiones, Handrujovicz consideró: “Lo primero que debemos analizar es hacia dónde van las aguas de los arroyos y el agua de lluvia, los movimientos de suelo, las excavaciones en roca y el destino de ese material que se usa después en la obra. Luego todo lo vinculado con la seguridad vial que incluye cartelería, pintura e iluminación de nodos y puentes”.



“Esos trabajos por lo general son parte de la obra que no se ven porque uno transita siempre sobre el asfalto”, añadió.



Además adelantó que “a largo plazo la autovía llegará a Puerto Iguazú”.



Entre Santa Ana y Loreto se desarrollan unos 7.530 metros de obra. Se ejecutan allí dos carriles por sentido de circulación con separador central, banquinas internas pavimentadas de 1,20 metros de ancho y banquinas externas de 2,50 metros, en toda la longitud.



En la zona urbana de Santa Ana y Loreto adelantó que se ejecutarán colectoras, también “nueve alcantarillas transversales que asegurarán correctos desagües en toda la longitud de la obra. Habrá seis cruces peatonales”.



Actualmente se realiza pavimentación de banquinas y acceso en sector Santa Ana, carpeta asfáltica en ramales de acceso a Loreto, señalamiento horizontal y vertical en todo el tramo y colocación de barandas metálicas.



Travesías urbanas

Respecto de las obras que comenzarán dentro de muy pocos meses, indicó que se ejecutarán en las ciudades que están geográficamente ubicadas después de la autovía (sentido Sur – Norte) donde se dará prioridad a la adecuación de travesías urbanas y al mejoramiento de la seguridad vial.



“Luego del acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, la Nación se comprometió a financiar cinco rotondas y travesías urbanas sobre la ruta 12, por caso San Ignacio y Eldorado tendrán nuevas rotondas. A su vez Jardín América, Gobernador Roca y Puerto Rico tendrán un desarrollo de travesía urbana”, aseveró Handrujovicz.



En Roca y Jardín

En Gobernador Roca “se desarrollará una red de calles, se proyecta intervenir un tramo de 3,5 kilómetros de travesía urbana, delimitar colectoras con ruta nacional, minimizando los accesos desde la trama urbana, una rotonda en la intersección de ruta 12 y ruta provincial 6 y una intersección canalizada con giro a la izquierda en el acceso a la terminal de ómnibus de la localidad”.



En Jardín América se concretará lo que se conoce como Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) es de aproximadamente 6.000 vehículos; y allí se plantea la ejecución de autovía y colectoras en todo el tramo urbano.



“Allí se van a mejorar las entradas y las salidas y se hará un viaducto entre la ruta provincial 214 y la rotonda de la avenida San Martín”, planteó el delegado de Vialidad en Misiones.



La travesía urbana concibe en el ingreso a la terminal de ómnibus, un retorno largo canalizado. En las intersecciones con las avenidas Libertad, San Martín y en la intersección con la ruta provincial 7 se proyectan viaductos en la ruta nacional 12 sobre rotondas de distribución del tránsito local.



Además añadió que con otro sistema de travesía, pero con los mismos objetivos, en Puerto Rico se realizará una adecuación de acceso y colectoras para reordenar el tránsito, teniendo en cuenta que la ciudad tiene un Parque Industrial que concentra un movimiento intenso de tránsito sobre la ruta nacional 12.



Se proyectan además, según el funcionario, isletas, pintura termoplástica y tachas reflectivas, la ejecución de pavimento sobre empedrado en la colectora derecha, facilitando el acceso y egreso de colectivos a la terminal transitoria. En la colectora izquierda se prevé asfalto sobre el empedrado existente y la construcción del tramo de colectora faltante, con cordón cuneta, cordón cantero y pavimento flexible.



Eldorado

Eldorado, en tanto, ingresará en la primera etapa de obras de una futura autovía que contempla una rotonda en ruta nacional 12, avenida Formosa y avenida Santa Alegría.



Respecto de la zona del Yabebirí, Handrujovicz confirmó que tuvo varias reuniones con las autoridades de Corredores Viales SA y juntos van a trabajar “en poner en funcionamiento la iluminación de esa zona y decidir quién se va a hacer responsable de ese consumo para que esté iluminado permanentemente”.



El funcionario reconoció que en el lugar hubo actos vandálicos y aseveró “en ese lugar no queda un sólo metro de cable, pensamos incluir a Vialidad Provincial y tenemos en cuenta también que en Posadas hay una fábrica de aparatos led” que sería la iluminación que se colocará en el lugar, pero “habría que mejorar la posición de las jirafas”.





Para extender la autovía a Iguazú deben resolver sobre los puentes

Cada vez que se menciona la necesidad de ampliar la ruta nacional 12, uno de los escollos más difíciles de resolver son los puentes y la cantidad de arroyos, la mayoría afluentes del río Paraná, que atraviesan la ruta.



“Llegar a Puerto Iguazú con la autovía no se podrá ante la necesidad de resolver esos puntos conflictivos, hoy lo más importante es resolver las travesías de los centros urbanos”, dijo Rodolfo Handrujovicz delegado de Vialidad Nacional en la provincia de Misiones.



“El puente sobre el arroyo Piray seguramente será una obra pensada a futuro para cuatro vías”, sostuvo.



Futuras inauguraciones

Adelantó además que Vialidad Nacional se halla en la última etapa de varias obras en Misiones que aspiran a inaugurar antes de fin de año. En la ruta nacional 12 el tramo Santa Ana a Loreto, como se indicó sería en noviembre. En enero 2021, el de Cerro Corá y Santa Ana. En la ruta nacional 14, la pavimentación en Cruce Caballero en diciembre y en la intersección de la arteria nacional con la ruta nacional 101 la repavimentación de Tobuna en octubre. Trabajan además en la ruta provincial 17, en la repavimentación y travesía urbana de Dos Hermanas con fecha de finalización también en octubre de este año.





Finalmente comenzaron a colocar los primeros metros de asfalto en el tramo terrado de la ruta nacional 14, en Cruce Caballero.El anhelo de los vecinos de Cruce Caballero y la zona Norte de Misiones, que hace más de 40 años sueñan con transitar por la arteria nacional completamente pavimentada, está camino a tornarse una realidad.Los pobladores se entusiasman avizorando crecimiento y desarrollo económico. Es que representa un tramo importante para mover la producción de la provincia.Esto porque durante esta semana comenzaron a colocar los primeros 315 metros de asfalto sobre el nuevo trazado de la vía a la altura de Cruce Caballero, que une con San Pedro. La obra estaría habilitada para finales de diciembre.El trabajo avanzó luego de más de seis años, cuando se inició la pavimentación de la ruta 14, entre el tramo de Gramado-Piñalito Sur.En 2013 las obras, que comprenden en su totalidad 35 kilómetros, quedaron paralizadas, al llegar a la altura de Cruce Caballero, un poblado distanciado por unos 18 kilómetros de la zona urbana de San Pedro.En ese lugar, la ruta se extiende por 3.700 metros cuya pavimentación, a diferencia de los metros restantes, se vio retrasada de forma considerable por varios conflictos entre moradores y Vialidad Nacional.Mediante la persistencia e insistencia, incluyendo cortes de ruta, fueron resueltos para que finalmente el tramo terrado que resta pavimentar pudiera concluir.La obra general se inició en marzo del 2011, fue abandonada en octubre de ese mismo año y se retomó en marzo 2013, mientras que recién en junio del 2019 comenzó la apertura de la nueva traza a la atura de Cruce Caballero.Una de las mayores disputas tuvo que ver con el destino final de la traza, que originalmente atravesaba el poblado y que luego de varias discusiones y el voto positivo por parte de los lugareños, en una audiencia pública realizada el pasado 17 de noviembre de 2017, se decidió diseñar uno nuevo que desvía el centro de Cruce Caballero, esto considerando el crecimiento demográfico de la zona en los últimos años.Para la travesía final de la calzada restaba la autorización de los propietarios de siete lotes. El último se logró mediante una orden judicial de expropiación a favor de Vialidad Nacional durante mayo de este año, para que de esta forma sea posible la continuidad de la apertura del nuevo camino, cuya extensión es de 3.700 metros, según los datos proporcionados por el ente nacional.Estos casi cuatro kilómetros no sólo conectan las localidades de San Pedro y Cruce Caballero, sino que significa la pavimentación total de la ruta nacional 14 en todo su recorrido, desde su inicio en Ceibas, provincia de Entre Ríos, hasta el municipio de Bernardo de Irigoyen.La conclusión de la pavimentación será fundamental para la extracción de productos regionales, como también para fortalecer industrias características misioneras como el sector forestoindustrial, té, yerba mate, tabaco y especialmente el turismo, siendo el sector productivo más beneficiado.La necesidad de la pronta culminación del asfaltado era un pedido latente de los moradores, quienes deben convivir diariamente con el constante tráfico de carga pesada. Esto se observó una vez que se inauguró el tramo entre Gramado-Cruce Caballero, a fines de marzo de 2018. La utilización de la mencionada arteria para el trasporte de mercaderías entre la Argentina y Brasil es significativa y, en algunas ocasiones, los camiones de gran porte se encuentraban con inconvenientes al atravesar el tramo terrado, sobre todo en los días de lluvia, tornándose peligroso para los transeúntes, problema que estaría resuelto para diciembre de este año, potenciando de esta forma el comercio del Mercosur.En el tramo de Cruce Caballero, que comenzó a construirse en junio del 2019, se avanzará con una calzada de pavimento asfáltico de 7,30 metros de ancho con banquinas terradas de 3 metros; los primeros 315 metros de pavimento comenzaron a colocarse durante la mañana de ayer, en el sentido Irigoyen-San Pedro.Además, informaron que la obra contempla la construcción de terraplenes, alcantarillas y obras complementarias.