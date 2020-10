Comenzó a rodar por las vías el tren de pasajeros que unirá Garupá con Posadas - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 16:56hs.



En el viaje inaugural estuvo el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, además del gobernador Oscar Herrera Ahuad y otros funcionarios provinciales.



La comitiva, integrada también por los intendentes de Garupá, Luis Ripoll y de Posadas, Leonardo Stelatto, abordó la formación en la parada intermedia situada en Miguel Lanús.



Iniciaron el recorrido a las 16:07 y a las 16:15 arribaron a la cabecera del puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.



Tarifa unificada

Si bien no hubo precisiones sobre el costo para los pasajeros y los horarios en que funcionará, el ministro Meoni adelantó que “la idea es que tanto el tren como los colectivos funcionen de manera conectada y tengan un boleto único que permita la conexión para funcionar de tal forma que los pasajeros puedan tomarse el colectivo hacia y desde alguna de las estaciones de transferencia, sin costos adicionales”.



Todo indica que el servicio podría empezar a funcionar la próxima semana de forma regular ya que las máquinas están listas y la frecuencia dependerá de la demanda, adelantaron.



El coche motor tiene una capacidad de 50 pasajeros sentados y cuenta con aire acondicionado.



Duplicación de vías

Otra de las novedades sobresalientes relacionadas con la reactivación de las líneas ferrocarriles, tiene que ver con la construcción de una segunda vía en el mismo tramo de 16 kilómetros, con fondos de Nación, de acuerdo a lo que anunció el ministro Meoni.



“Para poder darle mayor frecuencia que me parece que es importante”, dijo y afirmó que el gobierno nacional “tiene la voluntad de recuperar los trenes de cercanía, que circulan desde las capitales hacia otras localidades cercanas facilitando a quienes están más lejos y deban viajar a la capital para hacer trámites o ir al médico. Muchas veces no tener un medio de transporte significa un costo adicional que las personas no pueden afrontar”.



Por su parte, el gobernador Herrera Ahuad puso sobre relieve la importancia del servicio del tren de pasajeros porque “cientos de miles de personas de Posadas y Garupá se trasladan todos los días”.



“Misiones es una de las provincias con más alto índice accidentológico y acá (en relación al tren) no solamente se traslada gente, sino que se genera mayor seguridad vial, se descongestiona el tránsito en ambas ciudades y en el corredor vial que las une”, analizó y en esa línea visualizó una serie de proyectos futuros que podrán llevar adelante los dos municipios a partir de nuevas paradas intermedias que harán de nexo con los diferentes barrios.



El mandatario provincial ponderó también la importancia de recuperar el tren del servicio regional entre Garupá y Apóstoles, haciendo paradas previas en Parada Leis, San José y Pindapoy. Hace una semana se realizó una primera prueba piloto y tardó 2 horas para unir los 70 kilómetros entre ambas localidades.





Seguridad en las vías

El maquinista del primer viaje, Rubén Ledesma, se mostró contento con la vuelta del tren de pasajeros. Dijo sentir “mucha adrenalina”, pero dejando de lado eso priorizó pedir a la gente que habitualmente camina por las vías, que no lo haga, detallando el peligro que eso significa como también obstruir las vías con cualquier elemento.



“Es peligroso, la gente debe tomar conciencia que tanto nosotros como los pasajeros corremos peligros si ponen piedras o cosas para trancar las vías”, aseguró y pidió “que nos cuidemos todos, y que no lo hagan más”.



Llegó el día esperado. Está tarde se puso en marcha el servicio metropolitano de tren de pasajeros que unirá Posadas con Garupá.