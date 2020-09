Comenzó a atender una médica endocrinóloga en el hospital de San Pedro - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 22:13hs.

La llegada de la médica, especialista en endocrinología, fue recibida con enorme alivio por muchas personas que padecen trastornos hormonales, siendo problemas con las tiroides el más recurrente, y de estás un porcentaje considerable, no estaba siendo tratado, justamente por no contar en la localidad con profesionales especializados en el área, siendo difícil, más con la situación epidemiológica, viajar a otras localidades.Se trata de la doctora, Marcela Campias, especialista en endocrinología, quien desde Posadas, atenderá una vez por mes, en el hospital de San Pedro, esto fue posible mediante gestiones realizadas por el Foro de Seguridad de Vecinal y directivos del mencionado nosocomio. La primera jornada de atención, fue ayer domingo, con alta demanda en consultas. La próxima fecha se confirmará en los próximos días.Lo destacable de la llegada de la especialista, es que no solo brinda una consulta, sino una charla con los pacientes, a fin de desmitificar el uso de la harina de trigo, una de las principales causantes de los problemas hormonales, siendo dirigida a pacientes con problemas de tiroides, celíacos, diabéticos y artríticos.