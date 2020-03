Comando central y salud pública

Miércoles 25 de marzo de 2020

rubengarcia1976@live.com.arRelató el doctor Raúl Matera en ocasión de visitar Posadas en una gira proselitista, y al conocer mi profesión de veterinario expresó: Perón siempre mantuvo charlas con grupos de profesionales según su disciplina académica: abogados, médicos, ingenieros. Una vez se reunió con veterinarios y contó que su abuelo médico fue diputado, senador, Presidente del Consejo Nacional de Higiene, equivalente al Ministerio de Salud de hoy, y que anduvo hasta en la guerra con el Paraguay. Se hizo muy famoso, decía, no por aquellos cargos, sino por ser el primero que usó en la Argentina la vacuna antirrábica humana y como profilaxis en los perros. Por aquellos tiempos había pocos colegas suyos, agregó, hoy en cambio cubren casi toda la geografía del país. A Ustedes les alcanza la misma definición que hice sobre la salud humana, porque considero que la sanidad animal es la misma cosa y algunas veces las enfermedades son comunes al género humano y animal. Otras, solamente a los animales y cuando es del ganado ya es un problema económico; siendo así, afecta indirectamente la salud en general porque de esa caja provienen parte de los fondos para proveerlas. Y como buen militar definió en estos términos el combate a las enfermedades: La Salud Pública debe armarse como una armada de facultativos, pues, cuando una nación debe combatir a un enemigo exterior, forma un ejército, ya que no sería suficiente entregar a cada ciudadano un arma, para que él por su cuenta combatiese con el invasor, porque por falta de organicidad sería de una debilidad extraordinaria. De la misma manera para combatir el mal, que es también un enemigo extraño, el Estado Argentino debe organizar el ejército contra el morbo, en forma que la República esté frente a esa fuerza extraordinaria de las epidemias con un arma apropiada para combatirla. La creación de la organización de la Salud Pública, no es más ni menos que un comando central, que ha de organizar las fuerzas en forma colectiva para combatir los males colectivos. Y la Salud Pública no debe tener límite en sus gastos. El límite lo ha de dar la necesidad de curar a los enfermos y prevenir enfermedades del país. Traspolando esta alegoría de Perón a la ciudad de Posadas, se concluirá que, en menor escala, fue una metrópoli en peligro sanitario por el ataque de la Leishmaniasis. Mal que apareció en el año 2006 y fuera ocultada por las autoridades municipales de aquellos años. A fines de diciembre del año 2007 asumió como ministra de Salud Pública de la Nación la señora Graciela Ocaña, cuando el dengue y la fiebre amarilla se extendía por toda la región. Como en ese presente se obró con ineptitud, le envié una carta, publicado en el diario La Nación el 24/3/08, donde entre otras cosas decía: Hace poco tiempo Usted estuvo en Iguazú presidiendo un foro sanitario internacional donde felicitó a los técnicos por correr muy bien tras los casos de fiebre amarilla y el dengue. En todos estos insucesos con atisbo de epidemia la responsabilidad primaria es de la Nación. En Misiones, independientemente de la organización ejecutiva que debe realizarse desde su ministerio, debió disponer de un millón de vacunas y no mandar a cuenta gotas. La falta de presupuesto es el cuello de botella. En una segunda carta, también publicado por el diario La Nación el 20/2/09 le expresaba: regresó Usted sin dejar organización central ni presupuesto alguno. Prometió concurrir a una segunda reunión en enero del presente año. No asistió, a cambio mandó muy buenos técnicos que dieron clases magistrales. Pero siguió la ausencia de presupuesto y de un comando central que estas luchas requieren. Como no es profesional sanitarista, le señalo que la trilogía de la administración sanitaria indica que los requisitos indispensables para su ejecución son tres: 1) Presupuesto y equilibrio de las cuentas. 2) Organización y excelencia del servicio. 3) Salarios justos al personal. No se puede prescindir de ninguno de los tres sin que se resienta la sanidad. En la presente situación de la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández convocó a los generales de la oposición, a los coroneles de los gobiernos provinciales y asumió el rol de Comandante en Jefe para organizar el Comando Central en la lucha contra un enemigo implacable. Valoró el gesto de Mario Negri, cuando en la reunión en la Casa Rosada el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, encargado de sentar posición por parte de la oposición expresó: “Presidente, usted es el comandante en la batalla, somos uno solo en esta pandemia”. No hubo referentes opositores que lo contradijeran. Entonces, el Presidente, como Comandante en Jefe hizo lo que se tenía que hacer de tal manera que, para la OMS, Argentina tomó medidas rápidas y audaces que pueden cambiar la curva del coronavirus. Además, elogió el decreto de cuarentena obligatoria que ayudará a frenar el aumento de contagios y servirá para comprar tiempo hasta que salga la vacuna. Rápido de reflejos, nuestro gobierno provincial fue la primera de las provincias argentinas en declarar la emergencia sanitaria y el cierre de dependencias administrativas, amén del cese de las actividades educacionales hasta el 31 de marzo. Theoder Spencer decía: “Por encima de los animales está el hombre que, además de tener un alma vegetativa y sensible, la tiene también racional. Luego y por encima de él viven los ángeles. El hombre es el eslabón fundamental entre ambos. Está en el grado más alto de los animales y en el más bajo de los seres intelectuales”. Se refería que su raciocinio le indicará como debe actuar (con conciencia y convicción a pesar de las consecuencias) y más cuando debe optar entre dos opciones. El presidente de los argentinos optó por la salud y la vida. Los miembros de la Asociación del Fútbol Argentino por el circo.