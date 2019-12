Colonos en alerta por el robo de yerba mate

Lunes 23 de diciembre de 2019

El productor Cristian Klingbeil manifestó la preocupación del sector por los reiterados robos de yerba mate registrados en las últimas semanas en diferentes puntos de la zona Centro. “Empezó la zafra y roban yerba por todos lados. En Guaraní, por ejemplo, la Policía no tiene ni una camioneta 4x4 para recorrer las chacras. Faltan policías y las comisarías están abandonadas”, reclamó.Yerbales de Oberá, Campo Ramón, Los Helechos, Alvear y Guaraní fueron blanco de bandas delictivas, al tiempo que la Policía no logró dar con los delincuentes que generan un enorme perjuicio a los colonos. En ese contexto, Klingbeil también cuestionó las retenciones impuestas por el gobierno nacional.“Siempre le terminan pegando al productor más chico, porque al grande no le afecta. Es tonto pensar que las retenciones sólo perjudican a los grandes, porque en realidad le terminan reventando al que tiene 100, 200 hectáreas”, remarcó.