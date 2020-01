Colonia de vacaciones: mantienen tarifa para cuidar la demanda

Miércoles 8 de enero de 2020 | 06:30hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Calor, vacaciones y verano. La solución para este tridente explosivo y, al mismo tiempo, para mantener entretenidos a los niños durante parte del receso escolar es la colonia de vacaciones.





En Posadas son varios los clubes y las piletas que ofrecen este servicio en el que además de forjar nuevas amistades entre los chicos también reciben clases de natación.





De esa manera, aunque un gran número de las colonias desarrollaron sus actividades durante diciembre con una convocatoria que no difiere mucho del año pasado, hay otras que arrancaron con sus tareas hace unos días adaptando también la tarifa al bolsillo de los padres y en el contexto de crisis económica, decidiendo conservar el precio del año anterior o aumentándolo en un porcentaje muy bajo.





Gabriel es uno de los profesores de la colonia de vacaciones Sol Radiante que funciona en el Complejo Punta Lara al que asisten unos 36 chicos que tienen entre 4 y 12 años.

Como guiño al bolsillo de los misioneros y en el contexto de crisis decidió aumentar 500 pesos el monto a pagar.





“Aumentamos el precio unos 500 pesos porque también aumentó la comida, el alquiler del predio. Ahora está 3.500 y tenemos varios precios: hijo único ese precio, si lleva un amiguito 3.300 cada uno, para hermanos cuesta 3.000”, explicó el profesor. La temporada de colonia en este lugar continúa hasta el 17 de enero de lunes a viernes de 8 a 12.30.





Por su parte, Cecilia Barrios, que da sus clases en el Instituto del Seguro hace cuatro años consecutivos, indicó que el número de chicos que asiste este año a la colonia se mantiene similar que el año pasado, al igual que el monto que deben pagar los padres de cada chico para ingresar, que es de 5.000 pesos.







“Es una jornada extendida de 8 a 16 que tiene tres etapas: llegada con juegos en tierra, la segunda con la pileta donde tienen un tiempo de natación y otro de recreación en el agua, y la última arranca con el almuerzo donde comparten entre todos en el salón, hacen una pausa activa en la que este año se decidió hacer manualidades. Después vuelven a la pileta una vez más y como cierre van al salón y comparten un snack pequeño como merienda”, contó la profe que además trabaja en coordinación con Fabio Bottger y María Victoria Portillo.





En tanto, Fernando Gómez, profesor de la Finca de Suboficiales de la Policía de Misiones no está siendo muy afortunado en cuanto a la convocatoria. “Nuestra idea era arrancar la colonia este martes pero hasta ahora tuvimos muy poca convocatoria, así que vamos a esperar hasta el jueves para ver si mejora; si no, no sale”, lamentó , al tiempo que consideró que esto tiene que ver con que la mayoría de las familias salen de vacaciones durante enero. Serán quince días de actividad, de martes a sábado de 8 a 12, y por cada chico se deben abonar 3.000 pesos.





Por último, Ivette Das Chagas, profesora de educación física y entrenadora de natación y guardavidas, llevó adelante la colonia de vacaciones del Centro de Cazadores en diciembre. Según su experiencia de tres años en el club, consideró que esta temporada tuvo una mejor concurrencia de niños.

“Hice un esfuerzo y mantuve el mismo precio que el año pasado que es 3.600 por los diez días. Tuve 40 chicos este año, mantengo mi clientela año tras año y creo que haber mantenido el precio y la calidad del servicio que ofrecemos en la colonia hace que aumente la cantidad de chicos”, consideró la profesora.