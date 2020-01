Colonia Aurora: violó la orden de restricción e intentó prender fuego la casa de su ex

Lunes 13 de enero de 2020 | 20:00hs.

Dos hombres fueron detenidos por violar la prohibición de acercamiento vigente hacia sus ex parejas. En uno de los casos, Jorge B. de 49 años, intentó incendiar el domicilio de su ex pareja. Por su parte, en El Alcázar, Diego S. irrumpió en casa de su ex concubina y agredió a su ex suegro.







Según consignaron fuentes policiales, el primer procedimiento se realizó anoche en el barrio 100 Viviendas de Colonia Aurora. En ese lugar, personal de la comisaría local detuvo a Jorge B. de 49 años, quien desobedeció una orden judicial e intentó lesionar a su ex pareja de 39 años.





Los efectivos fueron alertados del hecho por el llamado telefónico de la damnificada, quien manifestó que su ex pareja Jorge, irrumpió de manera violenta en su hogar y luego de amenazarla, incendió un colchón y se dio a la fuga.







Una comisión asistió a la víctima y tras una breve recorrida por las inmediaciones del lugar, el agresor fue localizado y detenido, quedando alojado en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción de Oberá.





Otro caso en El Alcázar



El segundo hecho de desobediencia judicial se registró esta madrugada, en un domicilio del barrio Obrero de El Alcázar. Allí, tuvo que actuar personal de la comisaría local, quienes detuvieron a Diego S., mayor de edad, por provocar desorden en casa de su ex concubina y además lesionar al padre de la misma.





La mujer, manifestó que el acusado se presentó en su hogar en horas de la madrugada en aparente estado de ebriedad, causó destrozos y agredió con golpes de puño a su padre.





Los policías se constituyeron a la vivienda y detuvieron al violento a pocos metros. El lesionado, identificado como Carlos L., fue examinado por el médico de turno, quien le diagnosticó excoriaciones en el rostro y lo derivó al nosocomio de Eldorado para realizarse estudios de mayor complejidad, indicaron los voceros.







El detenido por su parte fue alojado en la dependencia policial y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.