Colombia: volcó camión cisterna, quisieron saquearlo, explotó y murieron 7 personas

Martes 7 de julio de 2020 | 23:15hs.

Siete personas murieron calcinadas y al menos 69 resultaron gravemente heridas el lunes luego que un camión que transportaba combustible volcó y explotó, en una zona del departamento del Magdalena, al norte de Colombia.El accidente ocurrió en la zona tropical del Caribe. La primera hipótesis es que el conductor del vehículo se quedó dormido y volcó, lo que ocasionó que luego se produzca la explosión, según consignó The Associated Press. Los bomberos demoraron varios minutos en apagar el incendio y el humo alcanzó más de 15 metros de altura.Los heridos que presentaban quemaduras de primer, segundo y tercer grado fueron llevados en ambulancias a varios centros médicos de Ciénaga, cerca al lugar del siniestro.También te puede interesar:Manuel Cataño, conductor del camión cisterna y quien solo sufrió contusiones en una de sus manos y la espalda, indicó a la revista Semana que venía de Barranquilla en su vehículo en el que trasladaba cientos de litros de gasolina, con destino era la ciudad de Santa Marta. El camionero aseguró que se volcó al tratar de esquivar un animal que le apareció de repente en la ruta.El hombre estimó que unos 20 minutos después del accidente se originó la explosión. "La gente llegó al lugar, era para sacar gasolina... Caminé con un policía que me estaba auxiliando como 15 a 20 metros y estalla el camión, eso fue impactante, cuando vi había mucha gente quemada, gritaban; fue algo impresionante''.Alrededor de 15 heridos graves serían trasladados en las próximas horas a centros médicos especializados en quemaduras en Bogotá, se informó.El alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo, dijo a AP "esto es una tragedia... un grupo de personas curiosas llegaron al lugar y momentos después el vehículo hizo explosión".Por su parte, el presidente Iván Duque lamentó lo ocurrido e indicó que se inició una investigación para aclarar las causas del accidente y la posterior explosión.También te puede interesar:"Yo quiero acompañar con un mensaje de solidaridad, acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos... Es realmente una situación dolorosa por este siniestro y estamos analizando como gobierno las causas del mismo'', agregó.Además, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, señaló que de las personas heridas hay "14 de ellas muy graves''.Una persona que estaba cerca del lugar del accidente grabó un vídeo que fue difundido por medios locales en el que se observa a un grupo de unas 30 personas con cubetas de plástico de varios colores y diámetros acercándose al vehículo accidentado al parecer para saquear el combustible. Momentos después se ve la fuerte explosión y las corridas de quienes estaban en el lugar.