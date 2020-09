Colo Colo lo dio vuelta en casa y lidera su zona - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Esteban Paredes le dio ayer la victoria a Colo Colo frente a Peñarol en Chile, en la vuelta de la Copa Libertadores.El Cacique arrancó en desventaja, pero dio vuelta el encuentro de la 3° fecha del grupo C y se subió a la cima de la zona, junto a Atlético Paranaense.Además, Paredes, de 40 años,ratificó que le alcanza para estar vigente. Su gol de penal, el 2-1 en la victoria ante Peñarol, le sirvió para convertirse en el máximo goleador histórico del Cacique en la Copa Libertadores, con 21 conquistas. No es el más veterano en marcar en la historia del torneo: Zé Roberto, ex Palmeiras, en 2017 la metió con 42 años.El ingreso en la etapa final de Leonardo Valencia fue importante para el local, que mostró una cara más dinámica y precisa en el ataque, lo que le fue suficiente para dar vuelta el resultado.El Carbonero ganaba con justicia en el primer tiempo gracias al tanto de Pellistri, de 18 años, quien convirtió tras una mala respuesta defensiva.Gonzalo Suazo, en el inicio del complemento, marcó el transitorio empate en el Monumental de Santiago de Chile.