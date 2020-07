Colegios privados lanzan encuesta para organizar la vuelta a clases

Lunes 6 de julio de 2020

Algunas de las preguntas Temores

En caso de autorizarse el dictado de clases, ¿enviaría a su hijo/a al instituto?





En caso de autorizarse el dictado de clases, ¿enviaría a su hijo/a al instituto? Enfermedad de base

¿Su hijo/a tiene alguna enfermedad de base o respiratoria que le imposibilitaría la asistencia presencial a clases?





¿Su hijo/a tiene alguna enfermedad de base o respiratoria que le imposibilitaría la asistencia presencial a clases? Vivienda

¿En su casa cohabita con su hijo/a alguna persona, ya sea de edad avanzada o con enfermedades de base?





¿En su casa cohabita con su hijo/a alguna persona, ya sea de edad avanzada o con enfermedades de base? Transporte

¿Qué medios de transporte utiliza para el traslado de su hijo/a?



La higiene como premisa deriva en la necesidad de más porteros

El calendario escolar 2020 de Misiones contempla desde el lunes 13 de julio vacaciones de invierno, que se extienden al viernes 24. Así establecido, esta es la última semana de actividades escolares que, debido a la pandemia por coronavirus, se desarrollaron de manera virtual.Si bien la provincia alcanzó cierto equilibrio epidemiológico, no está definida la fecha para reanudar el dictado presencial. No obstante, algunos colegios privados tomaron la iniciativa de organizar el retorno a las aulas y para ello enviaron la semana pasada una encuesta a los tutores de los estudiantes. Al menos tres establecimientos en Posadas remitieron un formulario a los padres: la Escuela Jardín Modelo, el Instituto Santa Catalina y el Instituto Madre de la Misericordia.Las preguntas giran en torno a “ante la posibilidad de regreso a clases, ¿estaría de acuerdo que su hijo/a participe de manera presencial?” y “¿su hijo/a tiene alguna enfermedad de base o respiratoria que le imposibilitaría la asistencia presencial a clases?”.El Territorio consultó respecto de la medida a las autoridades del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm), quienes señalaron que la encuesta no responde a una directiva del organismo.“La mesa federal aprobó el retorno mixto en forma obligatoria”, fue lo único que afirmaron desde el Spepm, en referencia al acuerdo unánime del jueves pasado en el Consejo Federal de Educación (CFE).En la asamblea, presidida por el ministro Nicolás Trotta, se aprobó con los pares de las 24 jurisdicciones el documento “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”.“Hay estudiantes que pueden estar en grupos de riesgo y no van a retornar a las escuelas aun cuando exista presencialidad”, había manifestado el ministro de Misiones, Miguel Sedoff. Es decir, la provincia maneja la posibilidad de exceptuar del cursado presencial a aquellos alumnos que tengan enfermedades de base, como asmáticos o cardiópatas, como asimismo contemplar los miedos que puedan tener los padres ante el retorno. En tanto, se debe buscar un criterio de evaluación de saberes para promocionar el año.El dictado de clases fue suspendido el 12 de marzo en Misiones, tras la declaración de Emergencia Epidemiológica y Sanitaria por dengue y riesgo de coronavirus. Los establecimientos privados continuaron con el cobro de las cuotas, pero con descuentos de hasta un 40% en algunos casos.En otro orden, el Consejo General de Educación (CGE) también lleva adelante determinadas encuestas tendientes a evaluar la necesidad del alumno en esta cuarentena.“Un punto que vamos a abordar en el regreso a clases son las tutorías presenciales. Los estudiantes nos expresan, en las encuestas que llevamos adelante, las dificultades que tienen en determinadas áreas, como Matemática, Lengua Extranjera, Física, entonces tenemos que buscar alternativas para dar continuidad a la trayectoria pedagógica”, había manifestado el presidente del CGE, Alberto Galarza.El relevamiento cuenta con diferentes ítems dependiendo de la institución. El Santa Catalina y la Escuela Jardín Modelo tienen lineamientos similares.“Somos del Departamento de Apoyo Escolar del Instituto Superior Santa Catalina y por medio de esta encuesta queremos conocer la opinión de las familias acerca del regreso presencial a las aulas. ¡Agradecemos sus respuestas!”, señala la presentación de la encuesta.Las preguntas con modalidad múltiple choice son: “Ante la posibilidad de regreso a clases, ¿estaría de acuerdo que su hijo/a participe de manera presencial?; “¿su hijo/a tiene alguna enfermedad de base o respiratoria que le imposibilitaría la asistencia presencial a clases?; ¿qué medios de transporte utiliza para el traslado de su hijo?”.La Escuela Jardín Modelo además de esa información consulta a los padres: “En su casa cohabita con su hijo/a alguna persona, ya sea de edad avanzada o con enfermedades de base”.En el caso del Instituto Madre de la Misericordia, el formulario es para que lo completen los propio alumnos.“Desde el Equipo de Gestión queremos comunicarnos con ustedes para conocer algunos datos que nos ayudarán a organizar el retorno a clases y fortalecer los vínculos y prácticas que venimos realizando. Les solicitamos que completen esta encuesta, es totalmente anónima. Enviar hasta el día 6/07/2020”, explica en su introducción.El cuestionario está basado en las fortalezas y dificultades que tuvo el alumno para continuar con el dictado no presencial, así como conocer los insumos tecnológicos del hogar.“¿Qué materias te resulta más compleja o difícil de entender? Escribir tres de ellas como máximo; ¿cuál es el medio que utilizas para realizar las actividades y enviarlas?; ¿cuál es la frecuencia con la que te comunicás con los profesores?; “en cuanto a la organización diaria del tiempo para cumplir con las actividades ha sido ¿cuántas personas conviven en tu casa y cuántos asisten a la escuela?”.El protocolo marco aprobado el jueves pasado en el Consejo Federal de Educación (CFE establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local.Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.En ese sentido, corresponde evaluar si todos los establecimientos educativos cuentan con esas condiciones. En Misiones, entre el sector público y el privado, hay 1.043 unidades de servicio en nivel inicial (incluyendo sede y aulas satélites), 1.209 en primaria y 587 en secundaria. Las unidades de servicio representan los establecimientos escolares en los cuales pueden convivir dos o más escuelas.En la última reunión de autoridades de Educación y los gremios docentes, enmarcados en la Mesa Técnica Pedagógica, se abordó la necesidad de más porteros. “Se habló mucho de la cuestión de la higiene y en ese sentido los gremios nos plantearon el tema de los porteros, y la verdad que tenemos algunos faltantes. Estamos buscando vías de solución”, había manifestado Alberto Galarza, del Consejo General de Educación.