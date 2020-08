Coinciden en la oportunidad de impulsar el consumo del té en el país

Domingo 16 de agosto de 2020

La venta del té argentino, producido en Misiones y Corrientes, depende casi en su totalidad de la exportación. En cambio, muestra uno de los consumos internos más bajos entre los productores de esta infusión. Según explicó recientemente Carolina Okulovich, presidenta de la Cámara de Elaboradores del Té, el consumo interno es una de las grandes debilidades del producto. Más si se lo compara contra el café, que debe importarse totalmente.Por ello, hoy y en el marco de la pandemia por coronavirus, gobierno, industriales y productores reconocen que sería muy bueno incentivar el consumo nacional. Destacando así las virtudes saludables del cultivo.“Hoy Argentina viene peleando el lugar 7 u 8 en la producción de té , sin embargo es un consumidor muy bajo. Según la última estadística que tenemos estamos en un consumo de 160 gramos por habitante por año, cuando hay grandes consumidores que están por arriba de los 6 kilos al año. Chile, en tanto, tiene un consumo anual que ronda el kilo de té por persona por año”, comentó la directiva en el marco de una charla virtual con periodistas de varias provincias, en un encuentro organizado por el Círculo Argentino de Periodistas Agropecuarios.Apuntó asimismo: “Tenemos mucho para trabajar en el consumo interno. Y por eso es tan importante el mercado externo para el cual estamos produciendo en torno a las 77 mil toneladas anuales. De todo eso se exporta el 95%”.Detalló, en tanto, que la gran mayoría de lo exportado se hace como té negro, aunque de forma incipiente va creciendo la producción de té verde en dos variedades.“El té negro es el rey del té en el mundo en cuanto a volumen de consumo. Argentina lidera sus exportaciones con té negro, pero el té verde viene con un crecimiento lento y continuo desde hace un par de años. En el país hay dos tipos de té verde, hay uno de corte enzimático por vapor y otro un té verde con corte enzimático por calor, que es otro tipo de industria. Ya tenemos como argentinos los dos tipos de té verde, uno es más aceptado en el mercado europeo y otro en el mercado americano. Lo bueno es que podemos abastecer a ambos mercados con ese producto”, comentó Okulovich.En cuanto a la demanda mundial del producto argentino, la empresaria obereña explicó que hay importantes demoras en los pedidos a causa de la epidemia del Covid-19 en el mundo. Así también preocupa el atraso de los pagos y la falta de financiación para asegurar la cosecha de este año.“El té tiene una particularidad que es semestral y el gran problema de la industria tealera argentina es el financiamiento para la producción, porque la venta se termina de realizar a fin del año siguiente”, comentó la directiva.Señaló que entre la industria hay preocupación por la paralización de pedidos. “Todavía no empezó la zafra y estamos preocupados de saber cómo nos vamos a financiar. Debemos comprar la materia prima, pagar los sueldos, costos de energía y ese té que se produce en octubre, noviembre, tal vez lo estamos mandando ese mismo año. Entonces, tener financiación para esos envíos es algo que nos preocupa y mucho”, detalló.Y agrego que “a raíz de la pandemia también pasó que contratos que teníamos ya vendidos, los cobros son contra documento. Hasta que ese container no está arriba del barco, nosotros no vemos los pagos. Sobre todo en Estados Unidos, como se cerraron los restaurantes y locales de venta de alimentos, ocurrió que nos demoraron los envíos. Ese stock quedó en los galpones de nuestros clientes y también va a quedar para el inicio de zafra en nuestro depósito. Vamos a comenzar la nueva temporada con un sobrestock ambas partes. Es un tema que preocupa”, consideró.