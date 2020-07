Coco Sily agota entradas para sus funciones online

Domingo 5 de julio de 2020

“Extraño mucho atorrantear”, lamenta Coco Sily, que pasa la cuarentena con sus dos caniches recién llegados a su vida, Perón y Olivia. El actor cumple con el aislamiento en su casa de Caballito en Buenos Aires. Sólo sale para comprar lo esencial y para ir a la radio.

“Es contradictorio: por un lado, me encantaría quedarme encerrado; por el otro, salir me hace bien al alma”, explica el conductor de Código Sily.

A tono con la época, el humorista tiene en cartel La súper cátedra en cuarentena, su unipersonal online en vivo, los sábados a las 22.

“La primera vez me clavé tres whiskys, después pude relajar”, cuenta Coco, que además se anima a hacer una recomendación a su público, para sumarse al plan desde casa: “Arreglate, ponete linda o lindo, y tipo 21.15 prepará una picadita para manotear mientras mirás el show”.

Con más de 100 días de confinamiento Sily dice que lo tranquiliza que los argentinos enfrenten la pandemia con Alberto Fernández como presidente, aunque no es época para la grieta. “Hoy, tenemos que ser todos hermanos”, sentencia, en una entrevista con Teleshow.



¿Cómo estás llevando la cuarentena?

Como puedo. Por momentos para atrás, por momentos te agarra una excitación... Es raro. Estoy cuarenteneando con la posibilidad de ir a la radio. Eso libera bastante mi mente.



¡La estás rompiendo en el teatro!

¡Jamás me imaginé esto! Se le ocurrió a la gente de Plateanet. Ni sabía lo que era hacer teatro en la plataforma. Muy raro, muy riesgoso. Mi espectáculo es muy participativo con la gente, más allá de que no me meto con el público. La risa, la carcajada; jugamos, me gritan cosas. Hay una ceremonia. Fue una sorpresa la venta de entradas: la primera función, 940, una expectativa que dije: “¡Ay, Dios mío!”. Entonces, me empecé a imaginar un living con tres o cuatro personas comiendo algo y mirándome como si fuese un teatro. Le hablaba a ellos. Necesitamos lavarnos la cabeza un rato: estamos todos tan angustiados, tengo 55 años, fumador.



¿Estás pasando la cuarentena con tus hijos?

No, la estoy pasando solo, con dos perros que adopté, uno en cuarentena y el otro un mes antes: Perón y Olivia. Perón es un caniche. Los encontraron a los dos en la calle. Tengo mucho contacto con Sasha, uno de mis cuatro hijos, porque trabaja en la radio conmigo. Él es el que me ayuda cuando hago estos trabajos; estamos viéndonos cotidianamente.



¿La adopción de los perros tuvo que ver con poder sacarlos a pasear o sos perrero de alma?

Soy perrero. Hacía mucho que venía con la idea. Un mes antes de la cuarentena apareció Perón, y pegamos un ondón enseguida. Yo no caminaba: voy al baño en auto. Ellos me obligan: hago 20, 30 cuadras todos los días. Son mis amigos.