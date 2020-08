Club El Territorio agasaja a los chicos con los mejores regalos

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 20:20hs.

Los chicos tienen una particularidad: hablar todo el tiempo de su personaje preferido. Es el tema de conversación que tiene con sus amigos y compañeros de la escuela y es por eso bastante fácil saber qué es lo que prefieren para su cumpleaños o para celebrar su día. Claro que hay otros que son más reservados y esperan la pregunta de sus padres, o bien una gran sorpresa.Algunos papás prefieren comprar con anticipación el regalo por el día de los más peques para que los gastos no se amontonen llegada la fecha, o para asegurarse de que lo consiguieron y evitar así el estrés. Y muchos más en los tiempos que corren, donde no es conveniente amontonarse ni dejar todo para último momento, ya que es preferible comprar siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Por otro lado, hay papás que prefieren adquirir los presentes un día antes, para que sus curiosos niños no busquen por toda la casa dónde está su, según ellos, “merecido regalo” Con Club El Territorio agasajar a los chicos es mucho más sencillo y, además, las casas donde adquirir productos tienen todo lo que a ellos les gusta.Son varios los locales comerciales que, además de tener descuentos durante todo el año, se suman al agasajo de los más chicos con regalos imperdibles y para todos los gustos y edades. Y solamente por ser parte de Club El Territorio, podés llevarte premios para que los niños sean los más felices durante todo el mes. Owoko, por ejemplo, es uno de ellos, que pone a disposición de los socios dos órdenes de compra de 1000 pesos cada uno. Pero, ojo, siempre hay que retirar los premios ya que varios locales los tendrán a la espera hasta el 30 de septiembre.Owoko se encuentra en el local 2 de la calle San Martín 1962. Como siempre Memes Juguetes está acompañando a Club El Territorio en todas sus iniciativas y esta vez, entregará a los niños y adolescentes dos órdenes de compra de 1000 pesos cada una. De esta forma los que reciban el premio podrán elegir qué les gusta más dentro del local comercial. No hay que quedarse afuera de ningún sorteo de Club El Territorio, ya que cada vez tienen más premios.Hay que aprovechar esta oportunidad para obtener regalos únicos como los que ofrecen estas casas, que siempre tienen lo mejor para los más mimados de la casa.