Clases no presenciales: "Debemos diferenciar las emociones que ocurren en todos"

La afectación de salud mental en las personas era presumible ante el repentino cambio de hábitos a los que todos debieron acomodarse desde el inicio de la cuarentena. Para los que tienen hijos en edad escolar o son docentes los inconvenientes fueron apareciendo de distintas formas. El aula se trasladó a la casa y las reglas cambiaron.









¿Cómo influye en el aspecto emocional del estudiante y la familia?

Debido al aislamiento el tiempo de permanencia en los hogares aumentó. Eso impacta en el estado de ánimo y en los hábitos de las personas pudiendo producir varios estadios como ansiedad, estrés, aburrimiento, incertidumbre o poca tolerancia. Los factores estresantes aumentaron de un día para otro.



¿Qué recomendás entonces?

Podemos ver en los niños que, si bien pudieron sentir cierta alegría al principio por no tener que ir a la escuela, se ven afectados por no poder entablar un vínculo personal con sus docentes ya que fue muy poco el tiempo de contacto inicial. Por otro lado al no estar en contacto con sus compañeros la actividad física y lúdica disminuye, pudiendo aumentar el tiempo frente a diferentes pantallas.





Podemos ver en los niños que, si bien pudieron sentir cierta alegría al principio por no tener que ir a la escuela, se ven afectados por no poder entablar un vínculo personal con sus docentes ya que fue muy poco el tiempo de contacto inicial. Por otro lado al no estar en contacto con sus compañeros la actividad física y lúdica disminuye, pudiendo aumentar el tiempo frente a diferentes pantallas.





Los adolescentes, posiblemente, son el grupo que más se ve afectado emocionalmente debido a que en dicha etapa de la vida la relación con el otro es marcada por el vínculo con sus pares y sus amigos. Este grupo es el que mayores manifestaciones de aburrimiento, hastío o rebeldía puede manifestar, ya que no tienen contacto estrecho con su grupo de referencia del momento.





Y hay factores que atraviesan a toda la familia en esta etapa, como ser la cantidad de tareas que en muchas oportunidades reciben los estudiantes para resolver en sus casas, afectando al adulto que debe guiar a niños o adolescentes. Es importante dejar claro que los padres en esta etapa son acompañantes de sus hijos, no son docentes, ya que muchas veces esta confusión genera gran ansiedad y angustia.



¿La incertidumbre económica influye?

Hay que considerar la preocupación de quienes vieron condicionados sus ingresos ante el confinamiento, si bien muchas actividades se encuentran habilitadas, la caída en los ingresos se limitó, no pudiendo cubrir las necesidades básicas en una familia. Esta situación no sólo genera nerviosismo en los adultos sino que afecta al vínculo intrafamiliar pudiendo generar una atmósfera cargada de referentes negativos, tanto para adultos como para los más pequeños. Es necesario apuntar hacia una comunicación asertiva para canalizar sentimientos y empatizar con los demás, poder pautar tiempos y rutinas ya que estar más tiempo en casa habilita a la confusión de horarios perdiéndose los hábitos cotidianos.



Marielle Mazo es psicopedagoga y está en contacto directo con docentes y alumnos. Desde su mirada profesional dejó algunos conceptos sobre el impacto del aislamiento.