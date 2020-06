Cirio: “Martín está bien, pero se siente débil y dolorido”

Lunes 15 de junio de 2020

Este domingo Jésica Cirio mantuvo una videollamada con su compañero Gerardo Rozín en ‘La peña de morfi’, donde se refirió al estado de salud de su esposo, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora que dio positivo de Covid-19 y se encuentra internado desde el viernes en el Hospital Lavallol.

Ante la pregunta del conductor sobre como se encuentra su pareja, Cirio contó: “Martín está bien porque tiene la contención de toda su familia constantemente y de su equipo de médicos que le están haciendo el seguimiento. Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo a través de los mensajes hermosos”.

Con respecto a la internación de Insaurralde, Jésica aclaró: “Sigue internado porque es paciente de riesgo. Tiene una insuficiencia renal que fue lo que dejó como consecuencia el cáncer que todos conocemos que tuvo y además es asmático crónico. En esta época del año siempre empieza con su paf y a tener problemas respiratorios en general, por eso es que de un principio yo pensé que era algo más como lo que vivimos el año pasado, en esta época del año siempre la pasa mal”.

“Él está bien”, volvió a repetir la modelo, pero aclaró: “Está muy triste, dolorido, asustado, muy asustado. Pero con mucha fuerza porque es un valiente y siempre tiene mucha fuerza. Siendo consciente de que es un paciente de riesgo salió a la calle igual, iba a trabajar todos los días, cada vez que salía de mi casa, yo tenía mucho miedo. Pero entiendo que es su deber. Como nos pasa a todos, en un punto sentimos miedo de salir a la calle pero es nuestro deber y obligación y la verdad que yo dije ‘por qué le tocó a él y no a mí’. Sinceramente no quería que sufra pero sé que es muy valiente y va a estar todo bien”, sostuvo la mamá de Chloé.

“Él tomaba todos los recaudos y era súper prolijo con todo, le tocó como les va a tocar a un montón de argentinos y personas en el mundo. Es un momento donde debemos estar fuertes, atentos y con los cuidados necesarios. Ayer tuvo fiebre durante la noche, está dolorido y debilitado y por momentos lo escucho bien, por otros momentos lo escucho más triste, va pasando por distintos estados de ánimo. Ayer me dio negativo el test a mí pero era exactamente lo mismo, iba a estar en cuarentena correspondiente me de o no positivo el test. El de toda la familia siempre el pensamiento estuvo en él que es el más débil”, continuó.

En su charla con Rozín, Cirio remarcó que “estos días, a pesar de que los médicos en los programas de televisión están explicando, hay mucha desinformación sobre el tema. Fue un momento donde yo noté que mucha gente había empezado a bajar los brazos, a relajarse más, pero creo que a partir de nuestro caso comenzaron a prestar más atención y eso está bueno que sea así: que estén atentos a la información de lo que dice la gente que sabe”.

“Es una enfermedad muy silenciosa, y algo que quiero resaltar es que yo di negativa, como a Federico Otermín - persona cercana al intendente- pero el resto que dieron positivos, son todos casos asintomáticos porque ninguno presentó fibre o síntomas hasta ahora”, reveló por último Cirio.