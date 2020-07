Cirio bancó a su marido tras rumores de infidelidad

Sábado 25 de julio de 2020

La relación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde pasó un mal momento por un rumor de infidelidad que salpica al político y su secretaria. La rubia, lejos de amedrentarse, salió a defender a su marido, que recientemente se recuperó de un grave cuadro de coronavirus.“El rumor se generó por la ignorancia de la gente”, dijo Cirio y bancó también a María Victoria Bourio, secretaria del intendente de Lomas de Zamora, quien también se contagió de coronavirus.Por esa circunstancia, en las redes sociales se especuló con una posible relación entre el dirigente y su colaboradora.A principios de junio Insaurralde estuvo internado en el Hospital Municipal Llavallol durante más de una semana, luego de que le diagnosticaran Covid-19. Hubo una gran preocupación por su salud, debido a que estuvo en tratamiento contra el cáncer entre 2011 y 2014.En el centro médico fue sometido a una transfusión de plasma que lo ayudó a combatir el virus y mejorar los tiempos de su recuperación. Días después, el intendente recibió el alta y se reencontró con su familia.Apenas trascendió la noticia del resultado del hisopado, las personas que habían mantenido un contacto estrecho con Insaurralde también se realizaron el estudio. Entre ellas su secretaria Bourio, quien dio positivo de coronavirus. En cambio, su esposa Jesica Cirio no se contagió. Si bien ya hubo otros casos de familiares cercanos que no se enfermaron a pesar de vivir bajo el mismo techo, en las redes sociales corrió el rumor malintencionado de una supuesta infidelidad.En una entrevista radial con Ángel de Brito la conductora del programa Morfi, todos a la mesa (Telefe) se refirió a la enfermedad que enfrentó su marido. “Al principio no me asusté: él siempre pasa por estos episodios asmáticos -contó Jesica-. Pero nunca me imaginé que era positivo de coronavirus”.Cuando el conductor del ciclo El espectador (Radio CNN) le preguntó sobre el supuesto romance entre el padre de su pequeña hija Chloé y su asistente, la modelo contestó con total seguridad: “Encima Vicky, no sé cómo explicarte... Vicky es como parte de mi familia”.De Brito consideró que todo se trataba de un prejuicio, pero Cirio no estuvo de acuerdo: “Prejuicio no, (es) la ignorancia -remarcó-, porque es el desconocimiento realmente de la enfermedad y la cantidad de casos que hubo que no se enfermaban todos en una casa. Hubo muchísimos”, y añadió “estos rumores salieron también de cuentas falsas, así que ya está”.