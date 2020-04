Martes 14 de abril de 2020 | 13:30hs.

El Círculo de Periodistas realizará una maratón radial solidaria que se desarrollará en la ciudad de Oberá y los medios radiales aceptaron su participación que será a beneficio del Hospital Samic y de Cáritas Oberá, para ayudar a los merenderos en esta etapa de cuarentena.“Una nueva oportunidad para demostrar la solidaridad, no solo del círculo, sino también de la comunidad, que siempre demostró ser solidaria”, explicó Macelo Zurakoswki, director del Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra de Oberá.Van a recaudar elementos de limpieza para el hospital Samic y alimentos no perecederos para los comedores comunitarios que tiene Caritas Oberá, pero además recibirán donaciones de ropas.La maratón comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 19 de corrido y se comprometieron todas las radios de la ciudad para la transmisión y que sea una sola actividad en todos los diales.“La idea fue del grupo del círculo y tenemos el acompañamiento del 90 % de las radios de Oberá”, comentó Zurakoski.La intención es que la gente no salga de sus domicilios, respetando la cuarentena por el Covid-19 y para eso se sumaron diferentes instituciones que van a ser de remiseros e irán a buscar las donaciones que se vayan informando a través del teléfono 3755 – 405218 que fue gestionado en la Cooperativa Eléctrica, sumando colaboración a la actividad.No es la primera vez que el Círculo de Periodistas de la Capital del Monte, se unen para llevar adelante actividades solidarias, fueron varias que llevaron adelante en los últimos 20 años y nuevamente vuelven, junto a la comunidad a ponerse la camiseta de la solidaridad.