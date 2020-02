Cinthia Fernández se fue de LAM: el motivo de su desvinculación

Para evitar cualquier tipo de especulación, Cinthia Fernández aclaró que estaba de "reemplazo". La idea era que estuviera en enero y, tal vez, en febrero, según las vacaciones de sus compañeras. Sin embargo, el viernes le comunicaron que ese había sido su último programa. "Tenía la esperanza de quedarme", se lamentó en diálogo con Ciudad.Sincera, la modelo contó que pensó que podría ocupar definitivamente el lugar que había dejado Alfano. Sin embargo, no pasó. “Es decisión de la producción; no puedo hacer nada. Mis ganas siempre están, adoro a Ángel, al programa y a las chicas”, explicó.¿Ya sabe qué hará ahora? Por ahora, no estará en la televisión. Eso sí, la entusiasma lo que se viene en las redes. "Voy a lanzar una nueva manera de hacer gimnasia, que puede hacerse donde uno quiera y en el momento que quiera", concluyó, contenta.