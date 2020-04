Cinthia Fernández en la mira de todos por el arriesgado truco de sus hijas

Jueves 2 de abril de 2020

Uno de los desafíos más importantes, para los que son padres, es saber de qué manera entretener a los más chicos de la familia, sobre todo durante la cuarentena total.

Si bien, durante los primeros días del aislamiento social obligatorio fue todo mucho más llevadero y ameno, con el correr del almanaque eso se transformó en una odisea algo compleja de sobrellevar sin perder la paciencia. Los menores suelen aburrirse con rapidez, quieren sumar actividades que los diviertan y seguirles el ritmo, para que no empiecen a exteriorizar su malestar, es uno de los trabajos que más desespera a los adultos.

El caso se complica, suma complejidad y nerviosismo, si son más de uno y no hay otra persona para ayudar con la cuestión, como le sucede a Cinthia Fernández.

La bailarina y panelista es madre de las mellizas Charis y Bella y Francesca, que tuvo con el futbolista Matías Defederico. En su caso, no solo que no tiene pareja, sino que no puede recibir a nadie en su casa, por la cuarentena, para que le den una mano, tal como le sucede a millones de personas. Las nenas tienen una energía digna de sus edades (Charis y Bella de 6, y Francesca de 4), pero al ser por triplicado, la artista ya no sabe cómo hacer para que la intensidad de ellas no la sobrepase.

Cuando el sol está a flor de piel, y la temperatura y el tiempo lo permiten, las pequeñas se entretienen en la pileta. Disfrutan del agua, chapuzón va, chapuzón viene. Sus rostros, las sonrisas de las nenas denotan felicidad y alegría. Tal vez por esto, es que Fernández las filmó y no tuvo mejor idea que mostrar las destrezas de las menores en sus redes sociales.

Pero, lejos de recibir elogios, como seguramente esperaba, las críticas le cayeron como un torrencial. Sus seguidores no se la dejaron pasar y no le tuvieron piedad a la hora de volcar sus pensamientos.

En una de las filmaciones, se la puede ver a una de ellas, a Charis tirándose un clavado, no desde el borde, sino desde una pared que está al lado de la pileta. Si bien parece que tiene todo calculado, no pasó por alto que estuvo a centímetros del borde de la piscina. Parece que las pequeñas heredaron las cualidades físicas de la madre y a la hora de las destrezas, se mueven como pez en el agua. Más allá de la corta edad, se percibe las condiciones.

El tema en cuestión es que nadie se fijo en esto, en sus virtudes acrobáticas, sino en lo que hubiese pasado si el truco le salía mal a la nena, o simplemente no calculaba la distancia adecuada y se caía desde esa altura, a un piso mojado y se golpeaba.

“Qué peligro, si la nena no calcula bien, se mata”, “Qué inconsciente”, “Acordate que los hospitales son para el COVID-19, por favor…”, En un momento pensé que se caía al cemento”, “Ay, Cinthia, se puede golpear, tené cuidado”, “Se va a romper la cabeza, tené más cuidado”, fueron algunos de los más de tres mil mensajes con los que trataron de alertarla.

Por su parte, la panelista de ‘Los Ángeles de la Mañana’ no emitió palabra sobre el tema.

En los últimos días las malas noticias le llueven y le caen como baldazos de agua fría. No solo vivió estas críticas, sino que tampoco la está pasando bien en temas amorosos. Su ex, Martín Baclini, no solo se muestra con Agustina Agazzini, su flamante novia, sino que se prepara para ser parte del Bailando 2020 y la bailarina puso el grito en el cielo. Lo trato de “Cartonero de fama”.