Cinthia bajó del Bailando a la novia de su ex

Domingo 26 de abril de 2020

Al tiempo que ShowMatch aguarda definiciones en lo que se refiere a su fecha de estreno pero también canal (¿El Trece o El Nueve?) y hasta modalidad del Bailando 2020 (con coreografías que prevean el distanciamiento social), la producción de Marcelo Tinelli sigue confirmando en estos días los eventuales participantes. Y también, las bajas. Una de ellas, confirmada en estas horas, es una sorpresa a medias: Agustina Agazzani, ubicada en el medio de la tormenta mediática entre Martín Baclini y Cinthia Fernández, anunció públicamente que no será de la partida.La modelo cordobesa había aceptado la propuesta de Tinelli para bailar junto a su novio Baclini.Esta circunstancia había generado la ofuscación de Cinthia, quien ya había puesto el grito en el cielo no solo por la participación de su ex en el Bailando sino que además la invitaron a Agazzani, su nueva novia, a ser parte de la pista más famosa de la tele.Así las cosas, y aun cuando ya había arrancado con los ensayos, Agustina terminó declinado: no irá al reality de baile que en 2017 la tuvo entre sus filas como partenaire de Gastón Soffritti, por entonces su pareja.Los rumores -según información de la periodista Mariana Brey- dan cuenta de una especie de extorsión de parte de Cinthia a Agazzani.Brey dio a entender que por fuera del circuito de la producción del show, Cinthia le hizo saber a su contrincante Agazzani, que revelará detalles de su pasado, que la modelo prefiere que no salga a la luz.En su descargo, Agazzani resaltó que “para mí era un trabajo, una bendición y una gran oportunidad para seguir creciendo, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos donde mi contrapunto es una mujer. No sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y no, no tengo ningún pasado oscuro”.