Cinco argentinos debutan en Roland Garros - El Territorio Misiones

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y reciente finalista del Masters 1000 de Roma, se medirá hoy con el serbio Miomir Kecmanovic por la ronda inicial de Roland Garros, el tercer Grand Slam de 2020 que tendrá el día de su estreno la presencia de otros cuatro tenistas argentinos: Juan Ignacio Lóndero, Federico Delbonis, Federico Coria y Nadia Podoroska.El Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, hará su presentación no antes de las 12 (hora de la Argentina) en la cancha Simonne Mathieu, la tercera en importancia del complejo ubicado en Bois de Boulogne, ante un rival peligroso como Kecmaniovic (40), quien se coronó campeón de Kitzbuhel hace dos semanas.Schwartzman tiene a su favor que no deberá defender muchos puntos porque el año pasado perdió rápido en la segunda ronda, de manera que si avanza podrá mejorar su ranking y quedar más cerca del ‘top ten’, y en contra que Kecmanovic es un rival de riesgo.Si lo pasa, su próximo compromiso será ante el francés Corentin Moutet (70) o el italiano Lorenzo Giustino (156).El Grand Slam francés tendrá un “duelo” argentino en la cancha número 12 y no antes de las 10, el que animarán el cordobés Lóndero (68) y Delbonis (81), quienes ya se enfrentaron semanas atrás en Kitzbuhel con victoria del ‘zurdo’ de Azul.En la misma cancha un par de horas antes jugará el rosarino Coria (98) ante el taiwanés Jason Jung (125), un rival al que venció el mes pasado en la ronda inicial del US Open.La otra argentina que jugará en esta jornada será la rosarina Nadia Podoroska (130) en la cancha número 9, no antes de las 12, frente a la belga Greet Minnen (111), quien perdió los últimos siete partidos que jugó en el circuito.Por otra parte, en la Chatrier, alrededor de las 12, se medirán dos ganadores de Grand Slam como el suizo Stan Wawrinka (17) y el británico Andy Murray (111). Sin dudas el duelo de la jornada.