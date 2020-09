Cierran preventivamente el Parque Provincial Salto Encantado tras casos positivos - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 14:31hs.





"Luego de conversaciones con el intendente de Aristóbulo del Valle y el interventor de Salto Encantado, hemos tomado la decisión de cerrar de manera preventiva el Parque Provincial Salto Encantado a partir de las 13 de hoy (sábado)", dijo.





Además comentó que, "Lo hecho hasta ahora, nos ha permitido ser la provincia con menos casos en el país. Pero eso, está lejos de ser motivo de celebración.

Y focalizar medidas en función de la epidemiología, no significa avanzar en sentido único, habilitando actividades".





"Significa también, volver a avanzar en la prevención y restricción cuando hay que hacerlo. Nadie en el mundo puede cantar victoria contra el virus. Y Misiones en esto, no es una excepción. A cuidarse gente", finalizó.



— José María Arrúa (@jmaposadas) September 5, 2020

Aislados en Aristóbulo

En relación a los dos casos confirmados en Aristóbulo, El Territorio dialogó con el jefe de la Unidad Regional XI, el comisario mayor Héctor Martín Araujo, quien explicó que el joven de 25 años es un camionero y la chica de 23 años es su pareja.



“Él viaja a la provincia de Buenos Aires, donde se habría contagiado. Los dos están bien, en su domicilio”, indicó.



Asimismo, comentó que también está en estudio otro camionero, “que cargó en el mismo lugar que él, en otro camión, pero compartieron viaje”. En este caso, se supo que reside en Salto Encantado y que se encuentra aislado en el Hospital de Puerto Iguazú a la espera del resultado. Preventivamente se aisló a cuatro familiares.



Además, se tomaron muestras a los padres del camionero que dio positivo y aún esos resultados no fueron dados a conocer, indicó el director del hospital, Armando Parodi, en charla con FM Cainguás, al tiempo que agregó que también se aisló preventivamente la médica que lo atendió cuando llegó a una clínica privada porque no se sentía bien. En total habría siete aislados en Aristóbulo.



El director del hospital comentó que el Comité de Crisis resolvió restringir las salidas y no se autorizan las reuniones al aire libre por los próximos 15 días.



El ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que se tomó la decisión de cerrar preventivamente el Parque Provincial Salto Encantado.