Cierran las fronteras y suspenden servicio de balsas

Lunes 16 de marzo de 2020 | 21:55hs.





En el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación y en el Puente Tancredo Nevez que une Iguazú con Foz de Iguazú, la Dirección Nacional de Migraciones, operan cumpliendo el decreto presidencial 260/2020, restringiendo el ingreso de extranjeros al país. Como Paraguay no permite el ingreso de extranjeros, la frontera está virtualmente cerrada. Solo puden ingresar los argentino y los que poseen residencia en Argentina.





Solo pueden circular los camiones que llevan alimentos, dando prioridad a los alimentos perecederos. Pero cada paso funciona con restricciones por los espacios que se deben dejar entre camiones.





En San Javier el puerto hoy trabajó con restricciones y solo se dejaron pasar 36 camiones, dando prioridad a los que llevan alimentos perecederos. “Tuvimos una reunión interinstitucional y se determinaron varias medidas entre ellas el cierre del puerto de San Javier a partir de este martes por el término de 10 días”, dijo Matias Vilches intendente de San Javier a El Territorio.





Desde mañana solo podrán pasar 36 camiones por día dando prioridad a los camiones con alimento perecederos. “Lo que hacemos repercute en el vecino, la gente en mayoría no toma conciencia, el tema del coronavirus es una realidad que aún no está entre nosotros pero de llegar será complicado porque no hay conciencia, pasa lo mismo con el dengue, nadie se concientiza, pero cuando les toca de cerca recién comprenden”, agregó





En Bernardo de Irigoyen esta noche personal de Gendarmería Nacional desplegó su personal en los 5 kilómetros de frontera seca que hay con Brasil.





El paso por el puerto de Panambí, está cerrado por la bajante del río Uruguay “desde la semana pasada, no van y tampoco ingresan nadie”, dijo el Intendente Rosendo Fuchs y agregó “tendremos reunión con los responsables de Prefectura, pero depende de San Javier, si tienen orden de cerrar, así va a pasar”.





Ya se adquirieron tres medidores de temperatura láser de última generación. El camión sanitario del programa municipal Andresito Te Cuida estará instalado en el ingreso a la localidad, donde se tomará la temperatura las 24 horas a los que ingresen y egresen, además de una campaña de concientización para evitar el contagio.





En El Soberbio, que une con Porto El Soberbo, el ingreso de extranjeros al país estará restringido desde mañana, explicó esta noche el intendente de El Soberbio Roque Soboczinski. También se cierra Alba Posse-Puerto Magua,







En Corpus, se suspendió el pase de la balsa paraguaya que une Puerto Maní con Bella Vista, Paraguay. Se mantendrá cerrado el acceso internacional, manteniendo personal de migraciones y AFIP apostado en el sector de ingresó. Así mismo los portones de acceso también se mantendrán cerrado.





En Puerto Rico-Puerto Triunfo está cerrado desde hoy a la mañana. En la balsa y la lancha de pasajeros, sólo cruzaron ciudadanos que volvían a sus países.

La actividad habitual de tránsito de personas en la extensa frontera que une Misiones con Brasil y Paraguay, vive por estos días una situación atípica de rápida transición de un sistema de libre circulación a otro que cierra el paso a todos los que no sean argentinos o residentes en el país.









Se trata de un conjunto de 237 puertas de entrada y salida del país, tanto de personas como de mercaderías.





Se evalúa en la Casa Rosada, la idea de destinar mayor número de efectivos de las fuerzas federales, como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina hacia los pasos fronterizos de Misiones.





Desde el Ministerio que conduce Wado de Pedro explicaron a El Territorio que tanto en los puentes Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, como en el viaducto San Roque González de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación, se aplicará el protocolo común de todos los pasos internacionales, que consiste en dejar ingresar al país solamente a los ciudadanos argentinos o a los extranjeros que tengan residencia en el territorio nacional.





Seguidamente señalaron que “el protocolo será de estricto cumplimiento y no habrá excepciones. Ningún extranjero podrá entrar al territorio nacional hasta el próximo 31 de marzo”.

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina fuerzas encargadas de custodiar los pasos fronterizos, implementaron desde esta noche un operativo en el marco de la emergencia sanitaria y procedieron a cerrar todos los pasos con Paraguay, cerrar los puertos y la frontera seca con Brasil, país que es considerado de riesgo para las autoridades nacionales en la lucha contra el coronavirus.“Vamos a convocar a todas las instituciones éste martes a las 9, para concientizar que nadie cruce. Están llegando personal del Ministerio de Salud y el que cruza a Brasil y vuelve va a tener 14 días de aislamiento”, indicó el intendente de Bernardo de Irigoyen Guillermo Fernández.En Andresito ya se está preparando para lanzar su propio protocolo del Coronavirus. La municipalidad en conjunto con ACPYM, Cospval, Hospital de Andresito, Concejo Deliberante, Policía, Gendarmería, lanzarán hoy un operativo de control exhaustivo contra el Coronavirus y dengue.En el paso internacional Pepirí Guazú que une San Pedro Misiones con el estado de Santa Catarina Brasil, los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, operan cumpliendo el decreto presidencial 260/2020, restringiendo el ingreso de extranjeros al país.La decisión de cerrar las fronteras fue comunicada el domingo pasado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y es una medida consensuada por la mayoría de los países de la región, que cada uno a su manera, está adoptando las políticas a su alcance para evitar la propagación del coronavirus en sus territorio.Parte de estas decisiones fueron dialogadas hoy al mediodía en una reunión virtual que mantuvieron por teleconferencia los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.