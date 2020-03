Cientos de mujeres se preparan para salir a las calles este lunes

Sábado 7 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Este lunes, grupos de mujeres autoconvocadas saldrán a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora mañana. La fecha -lejos de ser una celebración- es en referencia a 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo.

El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a diez horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica.

Este fue el puntapié para muchas de las luchas por la igualdad que vinieron después y en 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

Por eso una gran cantidad de colectivos sociales del mundo y la Argentina saldrán a las calles a manifestarse contra las prácticas machistas y patriarcales que reproducen la desigualdad laboral y salarial -entre otras- además de los femicidios y el acoso en todas sus formas. En la agenda feminista también está el pedido por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, como una cuestión de salud pública que garantice a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Posadas no se quedará atrás y cientos de mujeres trans, travestis, lesbianas, bisexuales, intersexuales, pansexuales y queers se preparan para gritar al unísono por una causa común. El grupo organizador informó que la concentración será a las 15 en el mástil de la ciudad ubicado en las avenidas Mitre y Uruguay y la marcha comenzará a las 16 por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 9 de Julio, donde se desarrollará el tradicional acto público con la lectura del documento y diversas presentaciones culturales. Además, se escuchará una radio abierta y el grupo Nosotras Proponemos sumará intervenciones artísticas.

Este es el cuarto año de convocatoria y será bajo el lema “Paro Internacional de Mujeres y Disidencias. La Deuda es con nosotres”, que denuncia el hambre y las condiciones laborales desiguales en la provincia.

El Territorio dialogó con Rebeca Barberán, quien forma parte activa de la organización: “Denunciamos las opresiones en torno a nuestras actividades laborales, las desigualdades que operan en toda la sociedad se reflejan en nuestro trabajo. Tenemos diferencia de salario, en el acceso al poder y en muchos casos la falta de empleo”.

Y agregó: “Además, todas las tareas del hogar recaen sobre nosotras y se espera que así sea y si no lo es, somos malas madres. Una vez más vamos por el reconocimiento del trabajo doméstico, que nadie lo reconoce y es parte de la reproducción del sistema económico mundial porque si nosotras no estuviésemos ahí trabajando el 70% más que los varones, el mundo no se sostiene”.



Aborto y femicidios

“Misiones sigue liderando en la región NEA por cantidad de embarazos en niñas y adolescentes. Las últimas cifras marcan 201 casos en 2017 y 198 en 2018. Por eso, en la movilización se volverá a exigir la aplicación efectiva de la educación sexual integral, programas de prevención y erradicación del embarazo en niñas, y sobre todo, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que se espera este año finalmente sea aprobada en el Congreso de la Nación”, manifestaron desde la organización.

En el discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández confirmó que presentará un proyecto propio de legalización de la interrupción legal del embarazo durante los próximos 10 días, “que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

También estará presente el grito “Paren de matarnos”, teniendo en cuenta las últimas cifras que registran 299 femicidios durante el 2019, lo que equivale a un asesinato de género cada 29 horas en Argentina. Estas estadísticas son alarmantes cuando según trascendió, 1 de cada 5 mujeres tenían denuncias previas. “La violencia machista sigue matando y el Estado es responsable”, expresaron.

El hecho es que las cifras son cada vez más escalofriantes: el Observatorio ‘Ahora que sí nos ven’ informó que, entre el 1 de enero y el 29 de febrero, hubo 63 femicidios en el país, es decir, uno cada 23 horas. Ahora, a poco de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el dato empeoró y se suma una víctima cada 14 horas. En Misiones se registró uno en lo que va del año, el de Sonia Cerpa, quien fue asesinada por una ex pareja el 18 de febrero, en una chacra de Laguna Azul donde vivía la víctima junto a sus tres hijos y su esposo.