Ciencia argentina de exportación: envían test a México, Brasil y Paraguay - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 17:14hs.

A fines de abril el investigador misionero Diego Ojeda le confirmaba a El Territorio el desarrollo de un test serológico contra el virus Sars-Cov-2 que genera la enfermedad Covid-19. “Buscamos saber si una persona está o estuvo infectada con este virus”, contaba en aquella oportunidad este científico oriundo de Puerto Rico.Exactamente cuatro meses después de aquella charla, Ojeda anuncia un nuevo paso en la batalla contra la pandemia. “Desde la Fundación del Instituto Leloir estamos haciendo nuestro pequeño aporte con relación a lo que hace la ciencia en general para tratar de solucionar este problema de la pandemia”.Días pasados “enviamos diez cajas de Covid AR, que es el test que desarrollamos nosotros, contra la IgG e IgM, inmunoglobulinas que se buscan para saber si una persona está inmunizada contra el Covid-19”. En ese contexto, el equipo de trabajo liderado por Andrea Gamarnik trabaja “en colaboración con la investigadora mexicana y viróloga, doctora Rosa María del Angel quien probará nuestro test en ciudadanos mexicanos”.“Particularmente, nuestro aporte en ese sentido es hacia otros países como Paraguay, México y Brasil a quienes estamos enviando el kit que desarrollamos nosotros y que ahora tiene la ventaja de que va a servir para testear a las personas que serán vacunadas para ver si realmente tienen inmunidad contra el Covid-19”, explicó el investigador misionero.Respecto de por qué están enviando los test a diferentes lugares de Latinoamérica el científico misionero explicó: “Sabemos que hay una diversidad genética muy grande en todas las poblaciones y nosotros queremos constatar de que nuestro test sirve en cualquier parte del mundo, queremos que sea robusto, que sirva para saber si las personas están inmunizadas y que se solucione el problema lo más rápido posible”. Hace un tiempo se hizo público que la Universidad de Oxford hizo una importante transferencia tecnológica a la Argentina y a México para producir la vacuna; al respecto Ojeda dijo: “Es un gran orgullo para la Argentina poder recibir esta transferencia tecnológica, lo que demuestra que la ciencia argentina es muy buena y tiene capacidad para lograr esto, fuimos elegidos entre todos los países de América Latina como país para que produzca la vacuna”.Y agregó: “En el caso de México ellos van a ensamblar lo que nosotros producimos, que es el agente activo de la vacuna y la parte más compleja, desde ahí se van a repartir todas las dosis, lo que queremos es que se utilice nuestro test para saber si las personas están inmunizadas una vez que reciben la vacuna”.Ojeda (35) se graduó como licenciado en Genética en la Universidad Nacional de Misiones y a partir de allí encaró una carrera meteórica que lo encuentra hoy como becario postdoctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.La colaboración es habitual y vital en el mundo de la ciencia “en este caso nosotros recibimos colaboración, una herramienta fundamental para desarrollar el método de investigación desde los Estados Unidos, acá hicimos el test y ahora los estamos enviando a los diferentes países que no lo pudieron desarrollar para que tengan acceso a esto de una forma más económica y puedan hacer investigaciones en ese sentido”.“De esta manera concretamos una colaboración estrecha con otros países, primero Estados Unidos colabora con nosotros, acá lo desarrollamos y después (en este caso) proveemos a México”, afirmó.Ojeda confirmó que “dentro de muy poco tiempo vamos a publicar un estudio que hicimos con población argentina y con nuestro método, el desarrollo en sí y qué es lo que aprendimos de la inmunización emanada de lo que está ocurriendo sin vacuna (...) Estamos ante una inmunización natural, es ahora cuando fluye el virus en forma natural en la población, queremos constatar que esto estaría ocurriendo con la vacuna”.El flujo de información es inmenso y además de investigar los científicos deben publicar sus trabajos, “hay una competencia feroz, estamos preocupados porque tenemos mucha tecnología, muchos recursos humanos y eso hay que coordinar. Los hospitales, los centros de salud, nosotros necesitamos de los pacientes y de los médicos que los atienden para lograr una trazabilidad de datos, todo debe tener rigor científico”.Ojeda sabe que la pandemia está poniendo a prueba a los habitantes del planeta y es consciente del rol que ocupa la ciencia en esta coyuntura. “Nosotros como científicos nos vemos en la obligación de trabajar, especialmente porque somos virólogos e inmunólogos, estamos abocados ciento por ciento a esto, muchas veces nos sentimos abrumados de tanta información que está fluyendo pero a su vez nos sentimos felices de que la ciencia pueda responder tan rápido”.El flujo de información hace también que los avances sean importantes, significativos.Las exigencias profesionales pusieron a Ojeda y a su esposa Yésica Longueira (directora científica de un biobanco que provee las muestra para la investigación) en una tarea de dedicación exclusiva. “Hacemos 24 horas los siete días de la semana, es algo agotador, estamos muy cansados, nos vemos a la noche y nuestra casa es casi como un hotel”, dijo con una sonrisa.“Estamos dando todo lo posible y creo que hay resultados muy alentadores, la vacuna no está aprobada pero ya está en la fase tres y tienen muy buena pinta, por todas la publicaciones que vimos seguramente es muy efectiva y se va a aprobar a fin de año y probablemente podamos tenerla a principio del año que viene”, dijo.Ojeda, antes de que termine la nota, inevitablemente recordó a su Puerto Rico natal: “Lo que más extraño es la pasividad del pueblo, no veo la hora de ver a mi familia”.