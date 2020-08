Cien años de radiofonía argentina - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

En pocos días se conmemora el centenario de la inauguración de la radiofonía nacional. En efecto, el 27 de agosto de 1920, con una risible potencia de 5 vatios (hoy una pequeña radio FM de pueblo necesita 500 a 2.000 vatios), con un micrófono de sordos en el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires y una antena en el techo de una casa de remates cercana, transmitieron la ópera Parsifal, de Richard Wagner.Eran cuatro chicos “bien”, todos radioaficionados: Enrique Susini, médico, Miguel Mujica, sobrino del anterior, Luis Carranza y César Guerrico, grupo que, por andar tendiendo cables por todos lados, eran llamados “los locos de la azotea”. Se calcula que esta transmisión llegó a unas cincuenta radios a galena de hasta 10 kilómetros de distancia, obviamente en AM. No era la primera emisión del mundo: apenas 71 días antes el italiano Guillermo Marconi y norteamericano David Sarnoff ya habían hecho la primera experiencia radial mundial.A esta primera radio la bautizaron con el nombre de LOR Radio Argentina y posteriormente aparecieron Delledicque con Radio Splendid y Jaime Yankelevich con Radio Belgrano. Estas primeras radios se dedicaban a difundir géneros como música, canto y luego radioteatro que, a partir de 1930, alcanzó una gran difusión con la obra Chispazos de tradición.Pero recién a partir de 1933, con la aparición de Radio El Mundo, se inicia la radiodifusión a nivel nacional, creándose la edad de oro de la radiodifusión nacional, ya que se modernizaron los receptores, pasando la radio a ocupar un lugar central de la familia y la vida social. Por la radio se ponían de moda fijadores de cabello, o qué pastillas regularizaban el intestino de los oyentes, ya que la radio había pasado a ocupar un lugar relevante del hogar.En Buenos Aires, la empresa inglesa Haynes construyó un edificio en Maipú 555 e instaló Radio El Mundo, semejante a la BBC de Londres y con detalles arquitectónicos como la CBS neoyorquina. Durante décadas fue la radio más importante de Argentina, y hoy, después de años de olvido, es sede de la RAE, de LRA Radio Nacional, fue la primera multimedia, ya que Haynes era también dueño del diario El Mundo y varias revistas.Las radios Belgrano, Splendid y El Mundo difundían los intereses de la clase media en ascenso. Otras ondas, como Del Pueblo, Antártida o Porteña, eran voceras, en tonos punzantes y sonoros, preferidos por miembros de la clase baja; Radio Excelsior y Mitre, por sus selectas grabaciones nacionales e internacionales, eran las preferidas por sectores de la elite.Las tres radios líderes, El Mundo, Belgrano y Splendid, habían creado cadenas nacionales y sus programas llegaban a unas 45 radios provinciales. Los programas eran de música con orquestas en vivo, estaba prohibido improvisar y por lo tanto -desde los simples saludos- eran leídos en libretos. Se transmitían deportes, conciertos, obras de teatro, shows en vivo, programas de preguntas y respuestas, boxeo, que con poca opinión y con escasa información de actualidad y política, fue la radio desde 1935 hasta 1960.El horario radial central era de19.30 a 20.30; ”Qué Pareja, los Pérez García, el Glostora Tango Club (auspiciado por el fijador Glostora), etcétera. Un suceso risueño indica la enorme penetración hogareña de la radio: el niño Raúl (así se llamaba en la ficción) decidió casarse con Mabel, la empleada doméstica de los Pérez García, millares de cartas de los oyentes llegaron a la radio opinando si era razonable que miembros de distintas clases sociales se podían casar o no…También las principales radios tenían salas para que muchos oyentes asistieran personalmente a escuchar y ver a los locutores y periodistas, así como actores, orquestas. En Radio El Mundo tuve la oportunidad de presenciar actuaciones de conjuntos como Los Chalchaleros, Osvaldo Pugliese y algunos extranjeros, obviamente sin abonar entrada, por simple orden de llegada hasta colmar la sala.Estas radios sufrieron censura en diferentes épocas: en los años 40 se cuestionaba a Niní Marshall o Tato Bores por el uso de un ″lenguaje vulgar, o censuraron tangos cantados por el uso de palabras lunfardas. En otra época, los oyentes que deseaban escuchar noticias no difundidas por las radios nacionales sintonizaban la uruguaya Radio Colonia, donde hablaba el conocido locutor Ariel Delgado.La difusión radial aumentó con la llegada de radios portátiles a transistores y pequeños tamaños, más con la llegada de recordados animadores, los principales quizás fueron Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Hugo Guerrero Marthineitz (el Peruano Parlanchín), Iván Casadó, Betty Elizalde, Eduardo Aliverti y el renovado Víctor Hugo Morales.La radio reinó en soledad de hasta que, entre 1950 y 1960, apareció el Canal 7 de televisión, al que luego algunos años se agregaron cuatro canales más, quitándole figuras, espectáculos e identidad, entrando en crisis casi terminal, corrigiéndose con la posterior aparición de la frecuencia FM y la variación temática de sus programas. Con los años se desarrolló la audiencia matinal, especialmente audiciones tempranas con gran agilidad en la información cotidiana (puede escucharse hasta lo que sucede en la esquina de su casa), algo de humor y noticias al momento.Como soy porteño y con mis 80 años viví parte de esta historia en Buenos Aires; hace cuarenta años me radiqué en Misiones, y espero que escritores misioneros recuerden y cuenten la historia de las radios locales.