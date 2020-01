Cid celebra que la ficción del año tenga voz de mujer

Lunes 20 de enero de 2020

“Estoy descubriéndola de a poquito...”, cuenta Celeste Cid sobre el personaje protagónico que interpretará desde hoy a la noche en Separadas, por la pantalla de El Trece.Martina es una DJ que debe cambiar su vida luego de que su cuñado comete una estafa, y deberá hacerse cargo del negocio familiar junto a su hermana, Clara. Vive sola, y mantiene relaciones abiertas con hombres y mujeres. Su sexualidad no es un tema, ni para ella ni para la gente que la rodea: “Separada de los mandatos sociales, se anima a cuestionar qué es el amor, de qué modo se vive ese amor. Tiene una forma de concebirlo muy libre”, dice Celeste.“Está bueno que la ficción del año también ponga en su voz principal a las mujeres y que la historia esté escrita por una mujer (Marta Betoldi), por momentos más dramáticamente, por otros siendo más liviana, pero con una mirada desde ese lugar. Siempre es un festejo laburar así. Además, PolKa es una productora que siempre tuvo esa sensibilidad para contar historias de mujeres: Guapas, Locas de amor, Para vestir santos, Mujeres Asesinas, Las Estrellas... La verdad que hubo muchas ficciones con voces femeninas. En este caso, no se pueden desoír los temas que están en todas las mesas de las casas y traerlos a las escenas en cada capítulo” sentenció Cid sobre la influencia de la participación de tantas mujeres en la tira.En la misma entrevista por Mica Levitt, le consultaron: ¿Participaste de varias de las ficciones que mencionás, ¿qué cambios notás en Separadas con respecto a la coyuntura actual?Y Cid alegó: “A nosotras como actrices nos pasa en algunas escenas, es genuino y como personas ante todo, que reaccionamos. El otro día, por ejemplo, estábamos grabando en esta callecita donde discutían un chico y una chica, y él medio que la empujaba. Quizás en otro momento esa misma escena era una más y pasaba. Hoy lo vivimos como un momento donde nos detuvimos y charlamos sobre la posición de cada personaje sobre eso. Por otra parte somos siete mujeres, pero no todos los personajes piensan del mismo modo; hay algunas más reactivas, quizás otra es más conservadora. No es que todas van al frente. Se ve un poco esto de la deconstrucción y es un programa que apunta a mostrar cómo cada una lo está haciendo y los varones lo mismo”Por otro lado al ser consultada por su rebeldía, entendió “Lo fui bastante. Pero rebelde con causa, te diría. Creo que también como Martina, mi personaje, me cuestionaba cosas como la manera de amar, qué es el amor. A veces cuestionarte hace que estés atenta y desde ahí aparece la rebeldía. Hay una mirada diciendo “esto tanto no me convence”. Obvio que eso atenta con algo que estaba armadito. En buena hora ocurre entonces que algunas de esas cosas se rompan y otras se conserven, porque a veces la rebeldía no está tan buena si no es con causa. También está bueno no rebelarse por demás porque termina siendo nada”.