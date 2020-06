Chubut vuelve a la fase 2 de la cuarentena por el aumento de casos

Martes 16 de junio de 2020 | 14:00hs.

El ministro de Salud de Chubut Fabián Puratich anunció este lunes en conferencia de prensa que la provincia retrocederá a la fase 2 de la cuarentena, pese a que ya había llegado cuarta etapa. Luego de mantener una videoconferencia con el gobernador Mariano Arcioni y los intendentes de las ciudades afectadas, el Comité de Crisis tomó esta determinación."Hemos llegado a varios consensos por la situación que se agravó en las últimas horas", comenzó diciendo la autoridad en Salud de esta provincia. Y se refería a que, de los 65 infectados informados, 44 se registraron durante el último fin de semana largo (23 casos solo en el día el domingo). Además, hay 31 pacientes con cuadros sospechosos y 252 contactos estrechos que tuvieron que ser aislados.Así, se suspenderán por 14 días las actividades recreativas, salidas deportivas y reuniones familiares en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Rada Tilly. A su vez, se cerrarán los puertos y no se habilitarán ferias barriales, aunque los comercios podrán seguir abiertos.Según informó El Patagónico, la cancelación de la actividad portuaria, tiene que ver con que en el puerto de Comodoro Rivadavia se produjeron contagios masivos este fin de semana: ocho marineros dieron positivo, 7 de esa localidad y uno oriundo de Rawson.En relación a las ferias, el diario local aseguró que en los últimos días mostraron poco apego a las normas de higiene establecidas en los protocolos.La medida obligó además a blindar nuevamente sus fronteras y prohibir el regreso de varados en otros puntos del país, a no ser que necesiten volver por cuestiones de salud. En relación a esto, el ministro de Salud provincial remarcó que la cuarentena empezó el 20 de marzo y que al 15 de junio "todas las personas que quisieron regresar a Chubut tuvieron las oportunidades para hacerlo: más de 11.000 personas volvieron a la provincia".Frente a lo que sucederá, el funcionario adelantó que implementarán "un estricto control para disminuir la circulación de personas", y reclamó: "No está cansada solo la sociedad; también lo estamos nosotros y pedimos trabajar en forma conjunta para superarlo cuanto antes”."Ayer hemos visto personas que no respetaban el distanciamiento: salieron sin tapabocas, compartían utensilios. Eso es algo grave. Hacemos nuestra autocrítica porque evidentemente no hemos sabido transmitir lo que hay que hacer para adaptarnos a esta nueva normalidad", señaló Puratich.La autoridad de salud de la provincia pidió que el esfuerzo realizado valga la pena. "En estos días pasó algo grave y nos preocupa. Ha sido un esfuerzo muy grande el que hicieron los trabajadores de la salud; los policías en la calle; nosotros en el gabinete. No se puede tirar por la borda lo hecho", remarcó.Hasta el momento, Chubut tiene solo una víctima fatal como consecuencia de la pandemia y un paciente internado en terapia intensiva, según reportaron sus autoridades sanitarias.