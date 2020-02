Chubut propone pagar la clausula gatillo de los sueldos con cuasimonedas

Sábado 22 de febrero de 2020 | 10:33hs.

El gobierno de Chubut, conducido por Mariano Arcioni, le ofreció a los gremios de la administración pública el pago de la clausula gatillo de los salarios 2019 con un "bono de emisión provincial", que sumaría una tasa de interés de entre el 7 y el 8%. Chubut es la primera, de una tanda de provincias que están complicadas con la administración de sus arcas, que propone volver a las cuasi monedas. El desorden de las cuentas fiscales de la provincia sureña, más las devaluaciones de los últimos años, los llevó hasta este punto.











Sin clases, por ahora





La situación en Chubut es bastante compleja. A esta altura de febrero, y con la deuda apretando, están muy lejos de lograr un acuerdo con el sector docente, por lo que las clases no comenzarían en la provincia sureña. Todas las ofertas que envió el gobierno de Arcioni a los gremios docentes fueron rechazadas, y ya sin alternativas para ofrecer, Arcioni apeló a su último recurso, le pidió a los docentes que "por favor" empiecen las clases.







"Le pido a todos los docentes de la provincia que por favor vuelvan a las aulas y que comiencen las clases", dijo el gobernador. "En esta crisis no hay ganadores ni vencidos; hay perjudicados, que son las criaturas", acotó.





Chubut no es la única provincia que tiene complicado el inicio de clases. En las demás provincias, salvo Misiones, se espera la resolución de la paritaria nacional, por estos días en stand by, para poder sellar una negociación local que permita el inicio de clases. Pero al negociación de la Nación se retrasa, y los docentes de las provincias no quieren sellar acuerdos sin el piso salarial nacional definido, por falta de confianza en sus administraciones.







En la tierra colorada la situación es diferente, puesto que la administración de Oscar Herrera Ahuad cerró un acuerdo con los docentes a mediados de este mes, en el que se fijó un aumento del 20 por ciento para los docentes, que se abonará en dos veces, y que será un adelanto a lo que pueda fijar la Nación. Así, el inicio de clases ya está asegurado. El acuerdo se logró sobre la base de la confienza que existe entre los gremios y una administración provincial que si bien cambia el nombre del titular, mantiene la línea política de priorizar la educación como eje de gestión.



La información fue publicada esta semana por el portal de noticias y análisis ElExtremoSur.com, da cuenta de que la deuda generada por el gobierno de Chubut con los trabajadores estatales se fue acumulando desde que se dejó de abonar los incrementos inflacionarios trimestrales que habían sido acordados mutuamente en paritarias oficiales, antes de las elecciones que posibilitaron la reelección del actual mandatario.Para cancelar esa deuda y en una negociación con la dirigencia sindical estatal más complaciente, la administración de Arcioni oficializó el ofrecimiento de cancelarla a través de un “bono de emisión provincial”, al que supuestamente le pagarían una tasa de interés que rondaría el 8% pero que aún no se sabe cuál sería el plazo de cancelación del “papelito” sin ninguna garantía de cobro; aunque algunas versiones mencionan que podrían también -al igual que deuda en dólares- estar garantizados por las regalías petroleras, pero nada es oficial.