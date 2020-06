Chubut: El fiscal Fernando Rivarola admitió que el uso de "desahogo sexual" debe ser erradicado

Viernes 5 de junio de 2020 | 09:10hs.





El mensaje completo del fiscal Fernando Rivarola

Escribo estas líneas luego de una profunda reflexión generada a partir del impacto social y mediático producido por un acuerdo de juicio abreviado (art. 355 CPP), presentado en el marco de un proceso por abuso sexual, decisión cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados y que fuera tomada con expresa y libre conformidad de la joven damnificada el caso, quien tuvo participación activa durante toda la investigación.



El actual sistema acusatorio de Chubut, modelo en el país, le ha devuelto a la víctima una intervención relevante en el proceso, circunstancia que se manifiesta particularmente en el derecho a ser oída y que su opinión sea tenida en cuenta en todas las decisiones que la afecten.



Como funcionario público debo reconocer que la frase “desahogo sexual” utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada. Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas.





Sin embargo, es necesario aclarar que lejos de haber utilizado la expresión para minimizar o justificar conducta alguna, su empleo tuvo el único sentido de describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad, así como la voluntad del agresor de cometerlo sin el consentimiento de la víctima.



En el año 2019 decidí abrir la investigación de un episodio ocurrido en 2012, hecho que de otra manera hubiera quedado impune pues no se había realizado la denuncia judicial y se trataba de un delito de abuso sexual – no violación- que depende de la instancia privada. Inicié el proceso de oficio, aún avizorando las dificultades que podían presentarse en virtud del tiempo transcurrido, a partir del breve relato de los hechos efectuado por la víctima en redes sociales.



Desde un primer momento y a lo largo de toda la investigación, mi actuación como la de todo el MPF -en especial el Servicio de Atención a la Víctima-, estuvieron dirigidas a escuchar, acompañar y proteger a la joven damnificada con el fin de preservar su integridad y defender su interés en el proceso.



La reserva y el pacto de confidencialidad que impone la investigación en este tipo de delitos me impide dar mayores detalles sobre el caso, más allá de señalar las enormes dificultades probatorias que debí enfrentar a pesar del exhaustivo trabajo realizado -que incluyó allanamientos, secuestros de computadoras y celulares, intervenciones telefónicas, recepción de testimonios, de prueba documental y pericial-.



Tales obstáculos, muchos de ellos derivados de los años transcurridos, atentaron contra la obtención de mayor cantidad de pruebas que permitieran reconstruir la totalidad de los hechos con la certeza que el proceso penal exige.



Al haber trascendido parcialmente el contenido del mencionado escrito judicial -cuya publicidad está legalmente restringida por tratarse de un delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad y que involucra a dos menores como imputados- se ha generado una importante tergiversación de los hechos, cuya inmediata repercusión masiva ha impactado negativamente en la víctima, revictimizándola e invadiendo nuevamente su intimidad.



Todo lo anterior quedará ampliamente verificado en la audiencia a realizarse -en lo inmediato- ante el Juez de Garantías interviniente, en la que tendrá participación activa la propia damnificada y las profesionales de su confianza que la acompañan.



En dicha ocasión el Juez deberá recabar la libre conformidad de la víctima con el acuerdo de condena presentado, voluntad personalísima e intransferible que representa el interés supremo que el proceso está llamado a proteger.

La resolución en la que solicitó el juicio abreviado para tres hombres que violaron a una chica de 16 años en Chubut se convirtió en un dolor de cabeza para Fernando Rivarola, el fiscal que utilizó el concepto de "desahogo sexual" para describir el aberrante abuso. Tras un masivo rechazo, admitió que se trata de un término que debe ser eliminado del lenguaje jurídico."Como funcionario público debo reconocer que la frase 'desahogo sexual' utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada", reconoció en una carta que fue difundida a través del sitio del Ministerio Público Fiscal de Chubut."Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas", aseguró en el texto en el que también explicó por qué pidió el proceso abreviado.Rivarola, que negó entrevistas a la prensa, aseguró que su objetivo fue lograr la condena de los acusados, "con la conformidad de la joven damnificada"."Es necesario aclarar que lejos de haber utilizado la expresión para minimizar o justificar conducta alguna, su empleo tuvo el único sentido de describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad, así como la voluntad del agresor de cometerlo sin el consentimiento de la víctima", explicó.Las palabras del funcionario judicial desencadenaron este miércoles, cuando se cumplieron cinco años de la primera marcha masiva del Ni Una Menos, múltiples repudios: desde el rechazo enfático de la Asesora Tutelar General porteña, Yael Bendel hasta el de Lali y de toda la esfera feminista. En las últimas horas, la exabogada de la víctima confesó que la joven, que en el momento de la agresión sexual tenía 16 años, "se siente muy mal".A las críticas se sumó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que anunció que pedirá el juicio político al fiscal. El Ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, también reclamó que sea investigado.