Christian Schoppler regresa a OTC

Martes 21 de julio de 2020 | 13:30hs.

El “Celeste” cerró oficialmente la contratación de Christian “Pitu” Schoppler, quien, tras su paso por Salta, regresa al Oberá Tenis Club (OTC).





Pitu viene de jugar en Salta Basket, donde promedió 11.2 puntos, en 26 minutos por juego.







Sobre su regreso, el oriundo de Villa Ángela expresó, “Me puso muy contento cuando me llamaron. No me quería ir, pero por cuestiones deportivas no se pudo dar para quedarme, cuando me dijeron si quería volver ni lo dude”.





Además, indicó “me convenció la cantidad de cosas que hacen bien, como te atienden y cumplen las cosas en tiempo y forma. Aparte, Oberá me gusta mucho”.







Sobre la conformación del plantel manifestó “me encanta, conozco la mayoría y los que no, tengo referencia de que son muy buenos chicos aparte de muy buenos deportista. Vamos a tener un buen grupo”.