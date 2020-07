Choque de intereses

Domingo 19 de julio de 2020

Concluye una semana de entrecruzamientos de intereses. Desde sectores de la oposición y muchos medios afines al gobierno de Mauricio Macri intentaron de todas las formas posibles de provocar fisuras o establecer supuestos distanciamientos entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es porque dentro del Frente de Todos se pidió mayor acompañamiento al jefe de Estado en momentos en que se hace frente a una pandemia cuyo abordaje seguro es desconocido para todos los gobiernos del mundo, sumado a que la Argentina además avanzaba en la negociación de la deuda. La oposición interpretó que era un signo de debilidad y salió a pegar. En medio de la prolongación de la cuarentena, fue el propio Alberto Fernández quien al responder a los medios, indicó que la riqueza del Frente de Todos es que hay pensamientos muy distintos y eso no significa que haya tensión dentro del gobierno o que estén todos peleados, como la idea que se intentó instalar desde la oposición. El diputado y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, afirmó que el presidente y la vicepresidenta conforman un equipo y que en el espacio gobernante empujan todos para el mismo lado. Fue además Alberto Fernández quien felicitó a los gobernantes de todas las provincias y ciudades por estar trabajando codo a codo en medio de la pandemia y anheló que ello continúe así, para abocarse ahora a recuperar la economía del país.

Como muestra de que la administración nacional se está ocupando también de la salud de la economía, se conocieron medidas vinculadas a resolver el alto endeudamiento que dejó la administración de Mauricio Macri. Esta semana tuvo buena acogida el envío al Congreso de un proyecto de ley para la reestructuración de unos 46.000 millones de dólares en bonos ley argentina, bajo tratamiento similar a lo ofrecido a los acreedores bajo ley extranjera. La semana que viene tendría dictamen de comisión en el Senado para posteriormente ir al recinto, donde la coalición gobernante tiene mayoría propia. Ello además de haberse canjeado con éxito un poco más de 4.000 millones de dólares emitidos bajo legislación local que vencían a corto plazo.

Por ello, se destaca que estos vencimientos en dólares canjeados subrayan el éxito de los recientes esfuerzos del gobierno para restaurar la confianza en el mercado de deuda local y afrontar la pospandemia. Es que los efectos de la impensada pandemia mundial generado por el Covid-19, representará un durísimo golpe a todas las economías del mundo. Habrá países más o menos afectados, pero en general las consecuencias impactarán a todos los países.

En el caso de la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) advirtió que la pobreza subirá 10,8% en Argentina, 7,7% en Brasil y 7,6% en México, cifras que hasta triplican las previsiones para el resto de los países. A su vez, la pobreza extrema se incrementaría principalmente en el Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Nicaragua.

De esta manera, la oficina de la ONU advirtió que la actividad económica está cayendo más de lo previsto hace unos meses, cuando no estaba claro aún el impacto de la crisis derivada por la pandemia.

El informe de la Cepal destaca la importancia de los paquetes fiscales anunciados por los diferentes países para compensar el impacto económico de la emergencia sanitaria. Pero en la medida que se extienda el confinamiento, se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Propone muchas de las acciones que viene concretando la Argentina, como un plan de ingreso básico de emergencia, bono contra el hambre y nuevas iniciativas de apoyo a empresas y trabajadores en riesgo. Todos estos aspectos fueron contemplados en el país, como también sucede con varias provincias, entre ellas Misiones.



Nueva fase

En medio de este panorama crítico para la economía del mundo, el presidente Alberto Fernández acompañado por los gobernantes de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer casi al finalizar la semana cómo continúa esta nueva etapa de la cuarentena obligatoria en las zonas más afectadas por el coronavirus e intentar desde ahora, tras más de 120 días de confinamiento, avanzar a la nueva normalidad. Esta determinación de una mayor apertura se da a pesar del aumento en los contagios y a la mayor ocupación de camas de terapia intensiva, que ronda en el 64%, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

El jefe de Estado destacó la baja tasa de mortalidad que tuvo hasta aquí la Argentina al mostrar lo que sucedió en otros países y concluyó que tuvo sentido todo el esfuerzo de los argentinos realizado hasta ahora, tanto en lo económico como el esfuerzo personal en referencia a la prolongada cuarentena que permitió preparar mejor la estructura estatal para afrontar la pandemia.

No obstante, dejó en claro que la situación está lejos de considerarse superada, al advertir la asombrosa velocidad de contagios que tiene el virus. Por lo tanto, por ahora el aislamiento que comenzó a regir desde ayer se extenderá hasta el 2 de agosto en el Amba, conformada por la ciudad de Buenos Aires y 35 partidos bonaerenses; el departamento de San Fernando, de la provincia de Chaco, y todos los departamentos de Jujuy. Pero, a su vez, el decreto diferencia a las provincias que se encuentra en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, como sucede con Misiones, como se verá más adelante.



Macri, un viaje polémico y problemas con su teléfono

Con la excusa de su rol en la Fifa, Mauricio Macri realizó un viaje relámpago a Paraguay en medio de la pandemia. El ex presidente llego a Asunción el lunes pasado en un avión privado puesto a disposición por Horacio Cartes. A los ex mandatarios los unen intereses comunes en los negocios, coincidencias personales y políticas. Además, tuvo unos minutos por la tarde con el presidente Mario Abdo Benítez. Ni en el vecino país ni en la Argentina quedó claro el motivo real del viaje de Macri, desatando una ola de críticas y especulaciones de todo tipo. No fue el único hecho que lo tuvo al ex presidente atendiendo su propio interés.

Esta semana el líder de Cambiemos se presentó en la causa judicial que lo investiga como cabeza de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza de ordenar entrecruzamiento de llamados respecto de su teléfono y los de integrantes de la denominada Mesa Judicial M.

Por un escrito presentado en la Justicia pidió que no le periten su teléfono que había sido requerido. Con ello, Macri además dejó una vez más en evidencia que tiene una extraña obsesión por los teléfonos y por las escuchas ilegales. Había asumido con una causa en su contra por espionaje ilegal y tras cumplir mandato, sigue acumulando sospechas sobre similares causas.

Esta semana, la diputada nacional por el Frente de Todos Gabriela Cerruti, al referirse al escándalo por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, planteó que no es una novedad que los Macri monten aparatos ilegales de espionaje. La autora de ‘El Pibe’, el libro que indaga en la vida y negocios de Macri, recordó que durante el proceso de investigación para esa publicación, al investigar sobre lo que hizo y había pasado Macri, observó que el espionaje, el robo de información entre los empresarios era algo habitual. Para concluir luego que los Macri son una familia compleja, hubo secuestros, espionajes, muertes raras alrededor de los jefes de la familia.

Quizás a raíz de tantos datos o cabos sueltos es que Mauricio Macri está intentando impedir que se conozca el contenido de su teléfono. Durante la investigación se pudo saber que Macri tenía una línea encriptada y que usaba como su segundo teléfono. El ex mandatario nacional le pidió a la jueza federal María Servini que no realice un entrecruzamiento de llamadas como había solicitado la Justicia en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal durante su mandato.

La semana anterior, la magistrada anunció que iba a realizar un entrecruzamiento de las llamadas del ex presidente entre las fechas del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. La magistrada había pedido que se crucen los teléfonos de Macri, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Javier Iguacel y entre otros, de los ex Afip Alberto Abad y Leandro Cuccioli, en el marco de la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”. Así también como de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, que aparecieron como eventuales compradores de los activos del Grupo Indalo y serían cercanos a los miembros del gobierno de Cambiemos.

En cuanto a la causa que se investiga, según la información, apuntaba a demostrar la existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil.



La experiencia Misiones

En cuanto a Misiones, por lo que se definió desde la administración provincial, la cuarentena continuará como hasta ahora. Ampliando actividades, bajo estrictos controles sanitarios. La semana pasada Misiones fue noticia a nivel nacional, por al menos dos motivos: uno, por haber comenzado a gestar un nuevo tiempo para el turismo. Es que fue la primera experiencia de una nueva manera del retorno progresivo al turismo, mediante los paseos en el Parque Nacional Iguazú y ahora se añaden los parques turísticos y reducciones jesuíticas provinciales, en todos los casos destinados a los pobladores locales. Si la experiencia sigue siendo positiva en cuanto al estatus epidemiológico provincial se irán abriendo paseos turísticos para todos los misioneros. Se añade el segundo factor, el reconocimiento logrado por la provincia a través del ímpetu y modelo de gestión a cargo del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El hecho de atender las necesidades y urgencias de los misioneros le permitió el apego del ciudadano que lo posicionó como el segundo mejor gobernador del país, según surgió de una encuesta nacional que viene midiendo mensualmente bajo esa modalidad. Según surge del análisis del estudio, claramente los ciudadanos se inclinan más por aquellos que muestran ser activos y efectivos antes que ocuparse en debates o discusiones estériles.

Misiones transita la pandemia cuidando la salud de la población, sin descuidar la economía. Este equilibrio, del denominado sistema binario, está dando claros resultados positivos en la provincia. Ello se concreta en medio de la pandemia que no da tregua al país y al mundo.

Del mismo modo, persiste la amenaza de la penetración de contagios desde Brasil hacia Misiones, aunque ello no paraliza las actividades en esta provincia; al contrario, es, como se viene señalando, una de las provincias que fue logrando sumar con los cuidados correspondientes, actividades deportivas y recreativas, hasta alcanzar en estos días la nueva normalidad que aspiran otras provincias y países.

De esta manera, hasta se concretaron avanzadas intervenciones quirúrgicas. Por caso, esta semana se concretó la primera cirugía de corazón de un bebé prematuro, que nació con poco más de un kilo y que en otra provincia hubiera costado cientos de miles de pesos en una clínica privada a sus padres, pero que en Misiones fue cubierta de manera gratuita por la Salud Pública provincial.

En Misiones se transita por una nueva normalidad, donde la responsabilidad ciudadana es clave para no retroceder.