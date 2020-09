Cholo Simeone: “¿Qué estilo quiero? El que gane partidos” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 18:58hs.

Enrique Cerezo dijo que veía difícil que saliera Diego Costa. y Simeone se refirió a eso precisamente: “Me enseñaron que cuando habla el presidente, todos tenemos que ir detrás de él. Arriba con lo que el presidente comentó”.









Tiene las ideas claras y sabe lo que quiere y para dónde va. Se puede coincidir o no con Diego Simeone en su forma de ver, sentir y entrenar un equipo de fútbol, pero nadie podrá discutir que se trata de un DT ganador que trabaja justamente para ganar todos los partidos.Hoy, en conferencia de prensa, Simeone volvió a dejar en clara su manera de pensar sobre las diferentes formas de jugar: "¿Qué estilo quiero? El que gane partidos, ganar es el mejor del mundo. No hay otro mejor estilo mejor que ganar partidos. ¿Cómo? Como sea, ganar”, dijo el DT del Atlético de Madrid que mañana enfrentará al Huesca por la Liga española.“No me detengo en las críticas, así que tampoco en los halagos. Son parte de la opinión que el periodismo necesita transmitir. Nosotros, en consecuencia de lo nuestro vamos partido a partido”, dijo sobre el presente de su equipo luego del 6-2 al Granada.Cuando le preguntaron si Luis Suárez está para ser titular a pocos días de haber llegado al club y luego de su gran debut con dos goles ante Granada, el Cholo contestó: "Me parece que convivimos con Luis Suárez. Tiene humildad absoluta. Un jugador de su jerarquía ha venido con humildad, con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede ser para el equipo y en el día a día para el grupo. El vestuairo del Atleti lo conocen todos. Un vestuario con gente noble y con gente que necesita que vengan a ayudar al equipo y seguir formando grupo. Y tanto Luis como el grupo se están comportando en esa dinámica. ¿Quién empezará mañana? Veremos si Costa o Suárez juntos o si lo harán separados”.Inmediatamente después lo consultaron sobre si podrían jugar juntos Diego Costa y Luis Suárez, y admitió que es una posibilidad que se puede dar: “A mejor jerarquía y mejor funcionabilidad de ellos, siempre hay más posibilidades. Diego es diferente a Luis es de más movimientos a los costados, de estirar al equipo, con muchos más desmarques sobre los espacios. Y lo que hemos visto de Suárez son movimientos más cortos, diagonales en el área, mucha presencia en la zona de gol y juego asociativo de espaldas que permite al equipo llegar con más gente. Pueden jugar juntos, seguro. Veremos en qué momento y en qué situación. Esperemos que los dos nos den el fuego que tienen”.